Slachtoffer helse martelsessie Almelo: is hij een topcrimineel of fantast?

"Hij gilde als een speenvarken!" Dat zegt een jonge Almelose over de vermeende marteling van een plaatsgenoot met Haagse roots. De man zou een nacht lang door meerdere leden van een motorclub gefolterd zijn in een huis aan de Almelose Pijlkruidstraat.

Zo werd hij gebrandmerkt, zouden zijn vingers of tenen worden afgeknipt, kreeg hij naar eigen zeggen een spuit in zijn nek, stroom door zijn lichaam en werd hij geslagen met een knuppel of hamer. De marteling werd vanaf de bovenverdieping gevolgd door de Almelose, zegt ze. "Ik dacht dat ze mij ook gingen vermoorden."

De rechtbank in Almelo buigt zich vrijdag over de vraag hoe betrouwbaar de aangifte van het slachtoffer is en het verhaal van diens getuige. Het slachtoffer met Haagse roots vertoonde inderdaad tekenen van mishandeling, maar vertelt tegelijk de meest opzienbarende verhalen, die bij de rechercheurs de wenkbrauwen deed fronsen.

Helse nacht

De Almelose getuige, die het verhaal over de folteringen onderschrijft, zit zelf overigens momenteel vast in een andere mishandelingszaak. Ze zou daar als 'lokdame' hebben gediend, waarbij het slachtoffer naar een afgelegen plek werd gedirigeerd en overrompeld.

RTV Oost heeft de hand weten te leggen op het strafdossier Jerusalem, waarover de rechtbank zich vrijdag buigt. Met als rode draad een helse nacht vol folteringen in een arbeidershuisje aan de Almelose Pijlkruidstraat.

Wodka voor de schrik

Het omvangrijke politieonderzoek Jerusalem begint op 20 mei 2019. De politie krijgt dan meerdere signalen dat een gewonde man in Almelo op straat zwalkt. Agenten vinden de man uiteindelijk in een huis op de Rohofstraat, nadat hij 's ochtends op een ander adres een fles wodka heeft gekregen "voor de schrik". De dienders herkennen de man als 'Haagse Dave' en zien dat hij gewond is.

Haagse Dave heeft opgedroogd bloed op zijn gezicht en vouwt zijn arm om zijn middel, alsof hij daar pijn heeft. "Mijn ribben zijn kapot. Ik heb zo ongelooflijk veel pijn." Hij vertelt de agenten dat hij een nacht lang gegijzeld en gemarteld is.

Hij gilde als een speenvarken Getuige van de martelnacht

Horrornacht

Hij geeft aan dat hij compleet in elkaar is geslagen en is gebrandmerkt. Zo zijn er letters en cijfers op zijn hand getatoeëerd en een ster op zijn teen. De letters zijn ACAB, wat staat voor All Cops are Bastards, oftewel: alle agenten zijn klootzakken. Daarnaast is er HH gebrandmerkt, wat kan slaan op de initialen van de tatoeëerder, maar ook op Heil Hitler. Ten slotte zijn er met zwarte inkt cijfers gekrast, 20-..-19. Wat zou kunnen duiden op de horrornacht van 20 mei 2019.

Martelstoel

Haagse Dave zou door zijn belagers op een stoel zijn gezet, waarna ze informatie van hem wilden over geld, wapens en drugs. Daarbij werd hij naar eigen zeggen toegetakeld met allerlei 'foltergereedschap', zoals een stroomstootwapen, een knuppel en hamer. Daarnaast zouden ze een vaas op zijn hoofd hebben stukgeslagen en hem hebben bekogeld met blikken bier.

Ook zouden ze hem een grote tang hebben laten zien, waarmee ze zijn tenen of vingers zouden afknippen. Tenslotte lieten ze Haagse Dave een kogel zien, zo zegt hij, waarmee ze hem "door z'n flikker zouden schieten".

Spuit in de nek

De geboren Hagenaar wordt naar het ziekenhuis overgebracht. In de ambulance voelt een broeder aan zijn hals, als Dave vertelt dat hij in zijn nek zou zijn gespoten. "Er is vannacht een dokter bij me langs geweest. Ik weet niet of het een echte dokter was. Die moest controleren of ik nog leefde en of ze me nog meer klappen konden geven. Ze hebben me toen een spuit in de nek gegeven."

De ambulancebroeder voelt inderdaad een verdikking in de hals, maar kan niet zien of het een verwonding van een naald was.

Ik ga Caloh Wagoh inschakelen. Er komt oorlog in de stad. Haagse Dave

Coke

Dave zegt dat hij voorafgaand aan de martelnacht uit een auto werd gesleurd en naar het huis aan de Pijlkruidstraat is overgebracht. Later zegt hij dat hij door een van de verdachten op het adres was uitgenodigd. Nadat er gedronken was en cocaïne gesnoven, gingen de verdachten volgens Dave 'helemaal los'. "Op een gegeven moment waren er wel tien personen", zegt hij tegen de recherche.

Maar de rechercheurs kijken vooral vreemd op als Haagse Dave verklaart over het motief, waarom hij zou zijn gemarteld. Zo zouden zijn belagers hem ervan verdenken dat hij drie blokken coke - afkomstig van een veel grotere partij van 1.400 blokken - achterover zou hebben gedrukt. De verdovende middelen waren volgens hem van een motorclub.

Grootse drugsdealer

Hoe betrouwbaar dit verhaal nu is, komt vrijdag ongetwijfeld uitgebreid aan de orde in de rechtszaal. Want het slachtoffer doet bij de recherche tevens een boekje open over zijn eigen rol in de onderwereld. En die verhalen komen op z'n minst opschepperig over. Zo vertelt hij dat hij in 2011 de grootste drugsdealer was van Rotterdam. Hij zegt talloze kilo's cocaïne vanuit Colombia ons land te hebben binnengesmokkeld. "Ik verdiende tonnen per maand."

En om aan te geven tot hoe diep hij in de drugshandel zit en welke bedragen daarmee zijn gemoeid, horen de rechercheurs hem met enige branie zeggen: "Ik heb zelfs vorige maand nog 1,9 miljoen euro aan de Colombianen moeten betalen." Ook heeft hij het over zijn vermeende contacten, onder wie de geliquideerde rapper Feis en ene Redouan. Of hij met die laatste 's lands meest bekende crimineel Taghi bedoelt, is niet duidelijk.

Caloh Wagoh

In zijn verhoor vertelt Dave dat hij bang is voor wraakacties. "Als ze zien dat ik nu met jullie praat, gaan ze naar mijn vader en dochtertje en die schieten ze dan kapot." Hij zegt dat hij zijn drugsrivalen voor wil zijn. Dat hij zijn maatjes van een andere motorbende inschakelt, een club die de reputatie heeft om ingehuurd te kunnen worden voor vuile klusje. "Ik ga nu Caloh Wagoh inschakelen. Er komt hier oorlog in de stad, daar kun je van op aan", kondigt hij onomwonden zijn plannen aan, tot grote verbazing van de rechercheurs.

Sporen

Maar welke sporen zijn er die duiden op een horrornacht, zoals Dave die voorspiegelt? Want als artsen hem onderzoeken worden geen ernstige verwondingen geconstateerd. Een gebroken neus, een bloeduitstorting bij het oog, een tand door de lip en striemen op zijn rug zijn de verwondingen die worden vastgelegd. Dat zou volgens de advocaten van de verdachten ook kunnen duiden op een "ordinaire vechtpartij".

Daarnaast zijn er forensische sporen gevonden van de verdachten op een tatoeageapparaat in het huis aan de Pijlkruidstraat, maar ook op een tang en op bierblikjes. Volgens de verdachten niet zo gek, omdat ze vaak in dat huis waren en die spullen gebruikten.

Het was een gezellig tatoeage-feest. advocaat Moszkowicz

Bloed opdweilen

In een vuilnisbak achter het huis werd de telefoon van Dave gevonden, onder een stapel bebloede doeken. Met die doeken heeft hij naar eigen zeggen zijn eigen bloed moeten opdweilen. Ook vonden agenten scherven van een kapotte vaas, volgens Dave was die op zijn hoofd stukgeslagen.

Op zich zegt dat nog steeds niet dat er sprake is geweest van een marteling, het kan nog steeds een gevecht zijn geweest. Maar afgelopen jaar meldt zich bij de politie een getuige van die mogelijk sadistisch verlopen nacht. Het is een jonge vrouw, die zegt alles gehoord te hebben vanaf de bovenverdieping.

Speenvarken

"Opeens was er ruzie", vertelt ze. "Ik hoorde geschreeuw. Het ging over drugs. Ik hoorde heel hard geschreeuw en gehuil. Ik hoorde dat Dave gierde als een speenvarken." Ze vervolgt: "Ik hoorde dat ze het over zijn vingers en tenen hadden. Die wilden ze afknippen. Later hoorde ik gezoem." Dat gezoem is mogelijk afkomstig geweest van het aanbrengen van tatoeages.

De getuige, die het verhaal van het folterslachtoffer ondersteunt, zit momenteel overigens zelf vast. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij een andere martelploeg uit Twente. Ze zou een Deventenaar een bos in gelokt hebben, die daar vervolgens is vastgebonden aan een boom om hem te martelen. Daarnaast zegt ze nog een appeltje te schillen te hebben met één van de verdachten, omdat die haar seksueel misbruikt zou hebben.

Tatoeagefeest

Dat er in het huis aan de Pijlkruidstraat getatoeëerd is die nacht, staat wel vast. Zo bestaat er een filmpje, geplaatst op Facebook, waarop te zien is dat een van de verdachten de hand van Dave aan het tatoeëren is. Volgens diens advocaat, Yehudi Moszkowicz, was er sprake van een "gezellig tatoeagefeestje". Zijn cliënt en de medeverdachte, die wordt bijgestaan door advocaat Roy van der Wal, hebben die nacht bij zichzelf ook tatoeages gezet.

RTV Oost heeft foto's van die 'inktversieringen' gezien. Zo zijn er op amateuristische wijze namen getatoeëerd, een dolk getekend en het woord Omerta gekrast. Met Omerta wordt zwijgplicht bedoeld, een uitdrukking die van oudsher afkomstig is van de Italiaanse maffia.

Rechtszaak

Nadat een derde verdachte in deze zaak werd vrijgesproken, staan vrijdag de twee overgebleven hoofdverdachten voor de rechter. Waarbij de rechtbank onder meer voor de taak staat te toetsen hoe betrouwbaar het verhaal van het slachtoffer is.

Advocaat Roy van der Wal, die een van de twee hoofdverdachten bijstaat, zegt daar grote vraagtekens bij te plaatsen. "Deze man heeft rond een uur of twee 's nachts met zijn vader gebeld dat het 'best wel gezellig' was. En later die nacht heeft hij gebeld dat zijn vader hem moest komen helpen. Maar als je tegen je zin wordt vastgehouden, laten je gijzelnemers je dan gerust even met je vader bellen? Vooropgesteld, ik geloof best dat deze man die bewuste avond klappen heeft gehad. Maar dat was dan meer het gevolg van een uit de hand gelopen ruzie."