GA Eagles hoogstwaarschijnlijk met Mulenga in de spits tijdens bekerduel met VVV

Trainer Kees van Wonderen kan nog geen beroep doen op Jay Idzes, Martijn Berden, Sam Crowther en doelmannen Alessio Budel en Mitchel Michaelis. Andries Noppert was de laatste periode op proef als vervanger van laatstgenoemde en hij mag blijven. Club en speler zijn er nog niet uit, maar de verwachting is dat dat niet lang meer gaat duren.

Mooie krachtmeting

"Het is voor ons een mooie krachtmeting om te kijken waar we staan en een ronde verder komen is ook belangrijk", zegt trainer Kees van Wonderen over het duel met VVV. Hij denkt ook dat de spelers het, ondanks het volle wedstrijdschema, niet erg vinden dat dit duel er ook nog tussendoor komt.

"Je zit natuurlijk in een goede periode, waarin je resultaten haalt en je voelt dat het spel beter wordt. Maar in de ploeg is ook een dynamiek aan de gang. Al die jongens voelen dat ze van waarde zijn voor het elftal en dat ze kansen krijgen. Dat ze het ook moeten laten zien. Dan wil je volgens mij zoveel mogelijk wedstrijden spelen. Er zitten genoeg rustdagen tussen, dus daarin kun je weer herstellen. Een voetballer vindt niets leuker dan wedstrijden spelen. En dan ook nog wedstrijden waar het ergens om gaat en die komen er allemaal aan. Dus dat is volgens mij wat we met z'n allen willen."

Gevoel dat je iedereen aan kunt

Van Wonderen denkt dat Go Ahead niet veel onder doet voor VVV: "Met name in de wedstrijden die we tegen Heracles en Twente hebben gespeeld. Natuurlijk was er wel een verschil, maar dat was niet zo groot als sommige spelers vooraf dachten. Soms denk je dat een ploeg uit de Eredivisie veel en veel beter is dan wij. Maar die indruk had ik toen al niet en dat vind ik nu ook niet."

"Soms moet je je als ploeg of speler laten overtuigen door wedstrijden te spelen en met elkaar aan te voelen dat je sterk bent en dat je in staat bent om er meer uit te halen dan dat je denkt. Dat moet je jezelf soms geven. Als je het gevoel hebt dat het niet uitmaakt tegen wie je speelt - en je denkt dat je iedereen aan kunt - zorgt dat voor een bepaalde ontspanning en dat zorgt ook voor vertrouwen dat je nodig hebt om dat stukje extra te geven. Dat is langzaam een beetje aan het groeien bij ons."