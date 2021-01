Directeur Veiligheidsregio IJsselland over maatregelen: "Mensen moeten merken dat het serious business is"

De nieuwe coronamaatregelen die demissionair premier Rutte vanmiddag heeft aangekondigd tijdens de persconferentie zijn 'heftig'. Dat zegt directeur Arjan Mengerink van de Veiligheidsregio IJsselland in een eerste reactie. De eerste stap voor Mengerink is nu bespreken hoe die extra maatregelen worden gehandhaafd in de Veiligheidsregio IJsselland.

Met name de aanscherping van de bezoekersregeling heeft volgens Mengerink flinke impact. Voor mensen geldt vanaf nu het dringende advies om maximaal één persoon per dag op bezoek te laten komen.

Moeilijk

Mengerink denkt daarbij aan zijn vader die al in de negentig is. "Het is moeilijk dat je daar nu alleen naar toe moet en niet meer een kind of achterkleinkind mee kunt nemen."

We zijn toe aan de lente, letterlijk en figuurlijk

Ook het terugschroeven van het aantal gasten bij uitvaarten is een stevige maatregel vindt Mengerink. Het gaat toch om het afscheid van een dierbare. "Dat is triest. Zoiets kun je maar één keer doen." Hij wijst er wel op dat in een eerder stadium het ook al zo is geweest dat slechts dertig mensen een uitvaart mochten bezoeken. "Het zijn er nu vijftig, maar het is vervelend voor mensen."

Mengerink refereert ook aan de coronamoeheid waar premier Rutte het in de persconferentie ook over had. "We zijn toe aan de lente, letterlijk en figuurlijk."

Avondklok

Naast de nieuwe bezoekersregeling wordt ook zo snel mogelijk een avondklok ingevoerd die geldt tussen half negen 's avonds en half vijf 's morgens. Met een brief of werkgeversverklaring kunnen mensen toch nog op pad. Ook is het toegestaan om na half negen de hond nog aangelijnd uit te laten.

Mengerink moet nu gaan organiseren dat de nieuwe regels goed gehandhaafd worden. "Handhaving is natuurlijk nooit helemaal waterdicht. Daar hebben we niet genoeg handhavers voor. We kunnen niet op elke hoek van de straat een agent of een BOA neerzetten."

Toch denkt hij dat de avondklok in zijn regio geen groot probleem hoeft te worden. "Veel mensen zullen zich aan die regels gaan houden", verwacht Mengerink.

Handhaving achter voordeur

Handhaving achter de voordeur is veel lastiger. Daar vinden de meeste besmettingen plaats maar kom er maar eens achter of er inderdaad te veel mensen in een huis aanwezig zijn als bijvoorbeeld de gordijnen dicht zitten. "Er kan alleen worden ingegrepen als er sprake is van andere vormen van overlast, bijvoorbeeld geluidsoverlast", aldus Mengerink.

De wil om samen te werken is groot

Voor Mengerink staat er nu een overleg op de agenda met het Regionaal Beleids Team (RBT) Dat betekent dat hij in gesprek moet met burgemeesters van gemeenten in de Veiligheidsregio IJsselland om te bespreken hoe de nieuwe regels handen en voeten krijgen.

Van burgemeesters is bekend dat zij niet staan te springen om de maatregel die bepaalt dat mensen tussen bepaalde tijdstippen thuis moeten zijn. "Natuurlijk is het makkelijker als iedereen het met elkaar eens is", zegt Mengerink daarover. "De wil om samen te werken is wel groot."

Mensen moeten door hebben dat het serious business is

Bij dat overleg zal er van uit worden gegaan dat de Tweede Kamer, waar ook lang niet alle partijen het eens zijn over de invoering van een avondklok, akkoord zal gaan met de nieuwe maatregel. "Het is makkelijker om af te bouwen dan om op te bouwen."

Mengerink verwacht dat agenten en BOA's meer avonddiensten zullen gaan draaien om vorm te geven aan de handhaving van de regels. "Het is belangrijk om hier een goed begin in te maken, zodat mensen door hebben dat het serious business is."