Zorgmedewerkers verdienen ons respect: "Zorg komt nog te vaak slecht in het nieuws"

Het is een jaarlijks feestje voor iedereen die in de zorg werkt: de Dag van het werkplezier in de zorg. Vanwege het coronavirus en ter ere van iedereen die in de zorg werkt is de dag eenmalig omgedoopt tot Dag van het respect in de zorg. Het feest wordt vandaag online gevierd. Het enthousiasme bij initiatiefneemster en kartrekster Sabine Uitslag is er niet minder om: "Deze dag is super nodig. Juist nu! De zorg komt te vaak slecht in het nieuws en dat terwijl zorgmedewerkers overal in het land zich de 'benen in de knup' werken."

Door Gerben Oost

Je draagt de zorg een warm hart toe. Hoe komt dat?

"Dat komt echt door mijn opleiding tot verpleegkundige (hbo-v bij Saxion in Enschede - red.) en de periode daarna waarin ik in de zorg heb gewerkt, onder meer bij het MST in Enschede. Ik heb gezien dat je in de zorg als verpleegkundige echt het verschil kunt maken."

"Als verpleegkundige breng je veel meer tijd door met je patiënten dan de artsen. Vooral in de nachtdiensten kwamen de verhalen en de problemen naar boven. Als verpleegkundige kun je niet alles oplossen, maar je kunt er wel 'zijn' voor die mens. De waarde daarvan is jarenlang onderschat. Door de coronacrisis beseffen we eigenlijk pas hoe waardevol dat is."

Drie jaar geleden begon je met het organiseren van de Dag van het werkplezier in de zorg. Is zo'n dag nodig?

"Deze dag is super nodig. Juist nu! De zorg komt te vaak slecht in het nieuws. Slecht nieuws verkoopt nu eenmaal beter dan goed nieuws, denk ik. Zelfs nu overal in het land zorgmedewerkers zich de 'benen in de knup' werken, wordt er soms negatief geschreven. Dat zien jonge mensen ook. Als je bijna elke week iets negatiefs over de zorg leest of hoort, zou jij dan je zoon of dochter stimuleren de zorg in te gaan? Ik denk van niet en dat is zo onterecht, want het is de mooiste sector die er is."

"Ik wil er samen met anderen voor zorgen dat er meer balans komt in de berichtgeving over de zorg. Dat ook de mooie momenten - die er elke dag zijn - voor het voetlicht komen. Daar is de Dag van het werkplezier in de zorg voor in het leven geroepen."

De Dag van het werkplezier in de zorg is ook een verlenging van de Nationale HR Zorg Award die altijd in oktober wordt uitgereikt. Uitslag: "Bij die uitreiking staan alle mooie initiatieven door en voor zorgmedewerkers en instellingen centraal. Vorig jaar vonden we het niet kies om één winnaar te selecteren. Dit jaar roepen we alle zorgmedewerkers in het land uit als winnaar. Voor één keer hebben de naam veranderd in de Dag van het respect voor de zorg. Er is vandaag een online show voor en door de zorg, met als cadeautje een masterclass Geluk door cabaretier Guido Weijers.

Steeds meer zorgorganisaties en zorginstellingen doen mee aan de Dag van het werkplezier. Wat maakt het zo succesvol?

"Omdat iedereen, ook de bestuurders van zorginstellingen, zien dat inzetten op werkplezier loont. Uit onderzoek blijkt dat mensen die plezier hebben in hun werk tevredener zijn, minder vaak ziek zijn en hun werk goed doen: Happy workers, happy clients, daar doen we het allemaal voor."

"Doekle Terpstra komt in de landelijke commissie Werken in de Zorg tot de conclusie dat het zorginstellingen wél lukt mensen naar binnen te halen, maar dat het niet zo goed lukt om zorgpersoneel vast te houden. Dat moet veranderen. We moeten zuinig met onze mensen omgaan. We moeten ze niet zien als productie kapitaal of als human resources maar als mensen. Mensen die graag met mensen werken."

"Human Being Management zou een betere term zijn. Weg met de administratieve rompslomp. Die gaat ten koste van het echte werk. Zorgmedewerkers dienen gekoesterd te worden om hun unieke talenten. Zij zijn het die het verschil kunnen maken voor de patiënten. Protocollen en richtlijnen moeten er zijn, maar ze mogen nooit belangrijker worden dan het werk zelf."

Dit jaar dus de Dag van van het respect voor de zorg. Is er onvoldoende respect voor zorgmedewerkers?

"Iedereen verdient respect, dat staat buiten kijf. Maar als we terugkijken op het afgelopen jaar, dan heb ik bijvoorbeeld heel veel respect voor de IC-medewerkers die diensten van 12 uur draaien. En ook de mensen in de GGZ, wijkverpleging, ouderenzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg verdienen ons respect. Zij riskeren dagelijks hun eigen gezondheid voor die van jou en mij."

"Dat verdient respect, juist nu. Dat lukt niet met één dag in het jaar, dat realiseer ik me. Maar je moet ergens beginnen. Respect betekent ook zorgen dat er structureel iets verandert ín het werk; meer zeggenschap, meer gehoord en gezien worden door je leidinggevenden bijvoorbeeld. Uit onderzoek blijkt dat de rol van leidinggevenden cruciaal is voor het werkplezier en dat zie je vaak terug in het percentage ziekteverzuim."

Kijk hier mee naar de online uitzending.

Door de coronacrisis zijn we met z'n allen de zorg weer enorm gaan waarderen. Wat doet dat met jou?

"Dat gaat de goede kant op. De stem van zorgmedewerkers wordt gehoord. In het begin van de crisis zaten er geen verpleegkundigen in een coronazorg-crisisteam, nu wel. Het ministerie van VWS heeft een Chief Nursing Officer aangesteld. Dat is iemand die de stem van het zorgpersoneel laat horen op de hoogste niveaus."

"Dit zijn allemaal tekenen dat de mensen die het werk doen meer en meer worden gehoord. Iets waar ik me mijn hele carrière hard voor heb gemaakt. Ook toen ik lid was van de Tweede Kamer. Maar we zijn er nog lang niet. Er is nog een hele weg te gaan. Een van de grote vraagstukken is hoe we het huidige positieve gevoel kunnen vasthouden na de coronacrisis."

Je ging in het voorjaar zelf werken in een verpleeghuis. Waarom?

"Ik ben zorgreservist zoals dat zo mooi heet. Ik val in als er behoefte is en dat is een win-winsituatie. Enerzijds help ik mijn zorgcollega's uit de brand. Anderzijds doe ik iets waar ik veel energie van krijg en waardoor ik me opnieuw realiseer waar ik het allemaal voor doe. Het geeft me realiteitszin. Als ik als directeur Werkplezier een managementteam coach of als gastspreker op een (online) podium sta en zorgmedewerkers toespreek, dat ik ook echt weet waar ik het over heb. Zouden meer mensen moeten doen. Het is zo waardevol!"

Jij hamert er op dat zorgpersoneel betrokken moet worden bij de invulling van hun taken?

"Ja dat klopt. Ik spreek overigens niet graag over personeel. Maar over medewerkers. Taal is belangrijk. Vraag zorgmedewerkers zelf wat zij nodig hebben. Het zijn weldenkende mensen met een gedegen opleiding."

"Werkplezier gaat over zingeving, meesterschap, autonomie en je verbonden voelen met anderen. Dit zijn de knoppen waar je aan kan draaien. Voor jezelf, binnen jouw team en op organisatieniveau. Zeggenschap over je eigen werk (autonomie, red.) is superbelangrijk. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken. Als je wordt betrokken bij zaken die jou ook aangaan, ervaar je wat ze noemen eigenaarschap, dat is het mooiste wat je kunt bereiken in je werk. Dat je met elkaar het verschil kunt maken. Dat geeft energie en vleugels, ook in een crisis zoals deze."

"Werkplezier gaat om meer dan alleen over plezier hebben in vrolijke dagen. Het gaat over het kunnen omgaan met ongeluk en functioneren in slechtere drukke tijden. Hoe gaan we daar met elkaar mee om? Ik ben er van overtuigd dat deze crisis, 'het kijken naar gezondheid en ziekte' en 'het werken in de zorg' fundamenteel zal gaan veranderen; en ik roep elke zorgmedewerker op hier werk van te maken en niet af te wachten. Dit is jouw tijd!"