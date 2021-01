Jongerenwerker in Haaksbergen noemt nieuwe maatregelen funest voor jongeren

De GGD Twente sloeg een week geleden al alarm. Slaapproblemen, eenzaamheid en zelfs depressiviteit: de coronacrisis laat jongeren in Overijssel niet onberoerd, stelde Rianne Paalman, jeugdarts bij GGD Twente.

De verscherpte maatregelen zoals die vanmiddag in een extra persconferentie werden afgekondigd zullen niet helpen, verwacht jongerenwerker Bart van de Brug. "Jongeren zijn al eenzaam en zullen meer vereenzamen."

Geloof kwijt

Van de Brug stelt dat de jongeren sociale contacten missen. Bovendien raken ze het geloof kwijt. Want wat is het perspectief dat ze hebben? Nu geldt de datum van 9 februari als mogelijke einddatum van de strenge maatregelen. Maar het is maar de vraag of het virus na die datum is ingedamd. Met het aantal coronabesmettingen gaat het de goede kant op, maar de Britse variant wordt gezien als een groot probleem.

"Perspectief is belangrijk", zegt Van de Brug daarover. "Het is goed om een stip aan de horizon te hebben."

Jongeren willen elkaar ontmoeten, stelt Van de Brug, ook in Haaksbergen. "Jongeren vragen ons of wij kunnen helpen zodat ze ze elkaar kunnen ontmoeten. " Binnen de geldende grenzen proberen jongerenwerkers in Haaksbergen hen te helpen. "In Haaksbergen houden jongeren zich gelukkig vrij netjes aan de regels."