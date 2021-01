Rijkswaterstaat plant 25 voetbalvelden aan bomen langs A1

"Het gaat om zo'n 25 voetbalvelden aan 'groen' dat we nu gaan planten", legt omgevingsmanager Tonny Arissen van Rijkswaterstaat uit. "Dat is meer 'groen' dan we hebben weggehaald om de werkzaamheden uit te voeren."

Exact gaat het om 163.446 vierkante meter bosvlak dat terug geplant wordt, terwijl er 162.590 vierkante meter is weggehaald. Niet alle bomen en struiken komen op exact dezelfde plek terug. "Dat kan niet omdat er op sommige plekken nu asfalt ligt. We hebben voor de werkzaamheden een visie opgesteld waarbij gekeken wordt naar het landschap. Daar sluiten wij ons bij aan, wat betekent dat we een aantal bomen op een andere plek zetten dan waar ze eerst stonden."

De eerste bomen zijn geplant...

Strecoducten en vleermuizenkasten

Naast de bomen en struiken, wordt er ook aan de dieren gedacht. Overijssel is twee zogeheten 'strecoducten' rijker. "Dit is een combinatie van een viaduct en een ecoduct. Het is dus een plek waar mens en dier veilig kunnen oversteken", vervolgt Arissen. "Dit hebben we samen met de provincie Overijssel gerealiseerd bij Oxe en Enter. Die laatste is nog in aanbouw."

"Daarnaast zijn er bijvoorbeeld vleermuizenkasten geplaatst. Onder meer in de buurt van de Linschotbrug, en een dassenburcht bij Deventer-Oost. Tot en met maart worden de bomen en struiken geplant op het traject Twello-Rijssen. Vanaf het najaar 2021 start de beplanting van het traject Rijssen-Azelo.