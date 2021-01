VIDEO | Oost op het Asfalt: politiewagen haalt in op viaduct, tegenligger met samengeknepen billen achter stuur

Het overkwam deze weggebruiker eerder deze week op de N343, terwijl hij van Slagharen richting Hardenberg reed. De bestuurder van de politiewagen, op weg naar een spoedgeval, haalde daarbij in via een doorgetrokken streep en deed dat vlak voor het hoogste punt van een viaduct.

Op 't asfaltrandje

Vanwege het hoogteverschil kon de bestuurder van de burgerauto de politiewagen niet zien aankomen. "Maar gelukkig zag ik door de bomen heen toch een soort schittering van de zwaailampen", vertelt de automobilist. "Daarom was ik al met mijn auto zoveel mogelijk naar rechts uitgeweken. Het alarmsysteem, dat waarschuwt als je de belijning overschrijdt, begon al te piepen. En ik voelde de banden over het asfaltrandje schuren. Verder naar rechts was dus absoluut onmogelijk."

In de rubriek Oost op het Asfalt aandacht voor opmerkelijke verkeerssituaties op de Overijsselse wegen. (Foto: )

'In een flits'

Het volgende moment naderde de politiewagen met hoge snelheid. Of de bestuurder is geschrokken? "Nou, daar was niet eens tijd voor. Het ging allemaal in een flits."

Rakelings

Bij thuiskomst bekeek de automobilist de beelden op zijn dashcam nog eens. En toen zag hij pas hoe rakelings de politiewagen langs scheerde. "Toen besefte ik: wat als ik ietsje harder had gereden, of als ik iets breder was geweest? Of wat als ik iets minder goed had opgelet? Daar wil ik eigenlijk liever niet aan denken..."

Oost op het asfalt RTV Oost besteedt in de rubriek Oost op het Asfalt aandacht aan opmerkelijke situaties in het Overijssels verkeer. Gevaarlijke situaties, agressie onder automobilisten. Maar het mogen ook grappige, kolderieke taferelen zijn.

