Wat vind jij: Ga jij het Tweede Kamerdebat donderdag op de voet volgen?

In eerste instantie zou het Kamerdebat direct na de persconferentie zijn, waardoor meteen duidelijk zou worden of de avondklok er zou komen of niet. Dat is een dag verplaatst, waardoor de uiteindelijke invoering niet vrijdag, maar waarschijnlijk zaterdag of zondag zal zijn.

Een belangrijk debat dus in de Tweede Kamer. De avondklok zou tot zeker 9 februari, tot het einde van de huidige lockdown, duren. "Alle experts waarschuwen voor een derde golf. Daarom moeten we dit doen", zei Rutte in de persconferentie. "Niemand staat hierbij te juichen."

