Avondklok en bezoekregels "wel weer een beperking, maar het doel heiligt dit middel"

"Vorige week had ik er nog veel vragen over, ook als voorzitter van de Veiligheidsregio. Maar de noodzaak is nu wel heel duidelijk." Burgemeester Peter Snijders van Zwolle, ook voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland, noemt het instellen van een avondklok en de nieuwe regels voor thuisbezoek zeer ingrijpend, "maar we zijn overtuigd van het effect dat de avondklok met zich mee kan brengen."

Als de Tweede Kamer akkoord gaat, geldt vanaf zaterdag of zondag een avondklok tussen half negen 's avonds en half vijf 's ochtends. Ook worden de regels rond thuisbezoek aangescherpt: nog maar één persoon per dag in plaats van twee. Het instellen van een avondklok is een draconische maatregel, zegt ook burgemeester Bort Koelewijn van Kampen. Maar net als zijn collega Snijders ziet ook Koelewijn het belang van stevige maatregelen.

Het gaat er nu om dat de ontwikkeling van het virus een gevoelige klap krijgt Bort Koelewijn, burgemeester Kampen

"Als ik hoor welke invloed de Britse variant van het coronavirus kan hebben op de ontwikkeling van de verspreiding van het virus en hoeveel mensen getroffen kunnen worden. Eigenlijk willen we niet in de situatie belanden dat mensen niet meer geholpen kunnen worden."

Een avondklok zou een positief effect kunnen hebben, zeggen beide burgemeesters. "Het kan 8 tot 13 procent vermindering van het aantal besmettingen opleveren", zegt Snijders. "Virologen zeggen daarvan: dat is substantieel, als je dat kunt bereiken dan kan dat het verschil maken. Dat verschil heb je ook gezien in landen waar dat (avondklok, red) niet is gedaan: Engeland, Ierland, Portugal. Dan neemt het aantal besmettingen ineens heel snel toe."

"Het gaat er nu om dat de ontwikkeling van het virus een gevoelige klap krijgt", vult Koelewijn aan. "We zijn op de goede weg, de effecten van de maatregelen die we al genomen hebben worden zichtbaar. Dit willen we nu significant doorzetten."

Geen heksenjacht

De vraag is wel: hoe ga je een avondklok handhaven? In de Veiligheidsregio IJsselland is daar al over gesproken, zegt Snijders. "We zien daar geen grote bezwaren, anders dan dat het weer veel menskracht kost. In onze regio hebben we in ieder geval afgesproken dat ook de boa's ingezet kunnen worden, extra handen. We willen het direct goed neerzetten als het van kracht wordt."

"Maar het wordt geen heksenjacht", voegt hij toe. "Dat past ook niet. Zeker in IJsselland hebben we gezien dat overgrote deel van de mensen zich aan de maatregelen houdt. Maar waar het geconstateerd wordt, wordt wel opgetreden. We denken dat we dat kunnen waarmaken met politie- en boa-capaciteit in de regio."

Koelewijn vult aan: "De politie wil laten zien dat het echt ernst is, controle en handhaving wordt serieus genomen. Ze zullen ook te zien zijn en de politie volstaat niet met waarschuwen, maar zal ook meteen optreden." Een boete voor het overtreden van de avondklok is 95 euro.