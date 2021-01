Heracles uitgeschakeld in KNVB Beker na nederlaag bij Feyenoord

Er is een einde gekomen aan de bekerdroom van Heracles Almelo. Op bezoek bij Feyenoord kwam de ploeg van trainer Frank Wormuth verrassend op voorsprong en had het heel even de hoop op een klassieke stunt. Uiteindelijk bleken de Rotterdammers toch te sterk en zijn de achtste finales van de KNVB Beker het eindstation voor Heracles. In De Kuip werd het 3-2.

Wormuth stuurde een flink gewijzigd elftal de wei in, dit alles met het oog op het zware programma van Heracles. Zaterdag wacht SC Heerenveen, drie dagen later, op dinsdagavond, staat het Overijsselse onderonsje met PEC Zwolle op de rol. Fadiga en Hardeveld waren de backs, op het middenveld kregen Azzaoui en Bijleveld de kans zich te laten zien en op de linkerflank in de voorhoede stond De la Torre. De spitspositie werd bezet door Burgzorg, Bakis en Vloet zaten op de bank.

Tandem

Ondanks al die wisselingen kwam Heracles een stuk beter voor de dag dan afgelopen weekend tegen FC Utrecht. Het speelde de laatste twee wedstrijden bij Feyenoord knap gelijk en ook dit keer lieten de bezoekers zien dat het menens was. Direct vanaf de aftrap speelde Azzaoui zichzelf geweldig vrij en zette Burgzorg oog in oog met Marsman, maar het wippertje van de vervanger van Bakis werd ternauwernood gekeerd door de oud-doelman van onder meer FC Twente en Go Ahead Eagles.

De tandem Azzaoui en Burgzorg was bij de tweede poging wél succesvol. Azzaoui stuurde Burgzorg opnieuw de diepte in. Laatstgenoemde ontsnapte aan de buitenspelval en stuurde Marsman met een geniale schijnbeweging vervolgens compleet het bos in. Het doel was daarna leeg en afronden een koud kunstje.

Geen VAR

Sinisterra voorkwam diep in blessuretijd van de eerste helft echter dat Heracles met een goed gevoel aan de thee kon. Een klutsbal belandde voor de voeten van de Colombiaan, die via Blaswich de 1-1 op het scorebord zette. De klachten aan het adres van arbiter Manschot over een eventuele handsbal konden direct de prullenbak in, want pas vanaf de kwartfinales wordt er vanuit Zeist meegekeken door videoarbiters.

Linssen

De gelukkige gelijkmaker was voor Feyenoord het teken het tempo in het tweede bedrijf wat op te schroeven. Een treffer van Burgzorg werd afgekeurd vanwege buitenspel en aan de andere kant tikte Blaswich een schot van Haps via de lat over. Advocaat had in de rust Linssen binnen de lijnen gebracht, dat al gauw een gouden zet bleek. De kleine aanvaller deed zijn voormalig werkgever pijn met een verdekt schot in de korte hoek: 2-1.

Geloof

Het geloof in een bekerstunt ebde langzaam weg aan Almelose zijde. Wormuth probeerde nog wat te forceren met het inbrengen van topschutter Vloet - hij kwam voor de dramatisch spelende Van der Water - en de rappe aanvaller Cijntje. Maar Feyenoord had de touwtjes volledig in handen en maakte er vijf minuten voor het einde zelfs nog 3-1 van via Geertruida. Diep in blessuretijd zorgde invaller Szöke alsnog voor de aansluitingstreffer, maar deze kwam te laat, waardoor Feyenoord zich schaarde bij Excelsior, Vitesse, Heerenveen en PSV.

Feyenoord - Heracles Almelo 3-2

0-1 Burgzorg (34)

1-1 Sinisterra (45+3)

2-1 Linssen (54)

3-1 Geertruida (84)

3-2 Szöke (90+2)

Arbiter: Manschot

Geel: Pratto; Rente

Feyenoord: Marsman; Geertruida (Nieuwkoop/87), Spajic, Senesi, Malacia; Fer (Wehrmann/87), Toornstra, Kökcü (Haps/46); Berghuis, Pratto (Linssen/46), Sinisterra (Diemers/73).

Heracles Almelo: Blaswich; Fadiga (Breukers/82), Pröpper, Rente, Hardeveld; Schoofs, Azzaoui, Bijleveld (Szöke/79); Van der Water (Vloet/68), Burgzorg (Cijntje/68), De la Torre.

Bekijk hier de statistieken van de spelers van Heracles in het bekertoernooi.