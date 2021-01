Fractie Nieuw Enter Wierden per direct op zoek naar nieuwe wethouder

Erik Braamhaar keert niet terug als wethouder in de gemeente Wierden en zijn vervanger Jeffrey Rouwenhorst keert terug naar Haaksbergen. Nieuw Enter Wierden - de partij van Braamhaar - is daarom per direct op zoek naar een nieuwe wethouder Sociaal Domein.

Braamhaar werd tijdens de raadvergadering van 9 juni 2020 onwel. Hij kwam vanwege een burn-out in de ziektewet terecht en werkt sindsdien aan zijn herstel. Hij gaat vooruit maar het herstel vergt rust, tijd en ruimte. "Op de eerste plaats zijn wij heel blij dat Eric vooruit gaat in zijn herstel", zegt fractievoorzitter Cindy ter Riet van NEW. "Helaas kun je in de functie van wethouder niet langzaam re-integreren. Je moet er direct staan en de dossiers die er liggen zijn complex en vragen veel tijd en aandacht."

"Dat besef is er bij Eric en hij kiest voor zijn gezondheid, ook al spijt het hem zeer dat hij deze periode van 4 jaar niet heeft kunnen afmaken. Wij respecteren zijn besluit natuurlijk en wensen hem veel succes met de re-integratie op de arbeidsmarkt. Eric blijft als lid van NEW verbonden met ons."

Jeffrey Rouwenhorst, fractievoorzitter van de DJW-fractie in Haaksbergen, kwam als vervanger naar Wierden. Hij kan de functie als waarnemend wethouder echter niet tot de volgende verkiezingen - in maart 2022 - vol maken. De vriendin van Rouwenhorst is ernstig ziek en dat heeft de afgelopen maanden voor een turbulente tijd gezorgd. Omdat dat de komende tijd niet zal veranderen, heeft Rouwenhorst ervoor gekozen terug te keren naar de gemeente Haaksbergen.

"Bij NEW staat de mens altijd centraal”, zegt Ter Riet. “Jeffrey doet het heel goed als vervanger van Eric en we waren heel graag met hem doorgegaan. Gelukkig heeft hij aangegeven wel actief te willen blijven voor NEW zodra de situatie thuis dat weer toe zal laten. Voor nu kunnen we Jeffrey en zijn vriendin alleen maar veel sterkte en beterschap wensen."

Vacature

NEW gaat op zoek naar een nieuwe wethouder die in ieder geval tot de verkiezingen van 2022 de taken overneemt. "We zoeken iemand die de rol van Wethouder Sociaal Domein meteen op zich kan nemen. Die weet hoe uitdagend de portefeuille op dit moment is en gevoel heeft voor het lokale gedachtegoed van NEW. Het liefst hebben we natuurlijk iemand uit de buurt."