VVD Overijssel wil actiever beleid van provincie nu wolf zich weer laat zien

"Het provinciaal wolvenplan is een mooi beleidsstuk, maar in mijn ogen ligt het in de la en wordt gewacht tot er meer wolven komen." Wim Tutert van de VVD Overijssel wil dat er actiever beleid gevoerd gaat worden op het wolven-vraagstuk. Begin deze maand werd duidelijk dat eind november op verschillende plekken in Twente schapen zijn gedood door een wolf. Het was voor het eerst in anderhalf jaar dat er schapen door een wolf werden gedood.

Dat het zo lang rustig was geweest, is toeval zei een woordvoerder van Wolven in Nederland over die lange periode van rust. Toch ziet de provincie op dit moment geen reden om het huidige beleid aan te passen.

Na vragen van de Statenfractie van de SGP over de wolf, is het nu de VVD die aandacht voor het vraagstuk wil. De fractie houdt er ernstig rekening mee dat zwervende wolven - en op termijn misschien roedels - steeds vaker zullen verschijnen in onze provincie. "Het is het de hoogste tijd om het provinciaal wolvenplan uit de lade te halen en kritisch te kijken of het plan, gezien de jongste ontwikkelingen, nog wel voldoet", zegt Wim Tutert.

"In Duitsland groeit de populatie jaarlijks met dertig procent. En ook in Nederland zijn steeds meer wolven. Die gaan straks alle kanten op." Het is waarschijnlijk een kwestie van tijd tot de volgende wolf onze provincie aandoet.

Kijken bij de buren

"We willen onrust onder de bewoners in de buitengebieden voorkomen en daarom willen wij graag dat het college in risicogebieden maatregelen neemt om betere bescherming te bieden tegen aanvallen van de wolf." En daarbij hoeft het wiel echt niet opnieuw uitgevonden te worden, aldus Tutert. "Zoek de samenwerking met Gelderland en Drenthe, waar ze al zogenoemde gebiedscommissies hebben om onder meer preventiemaatregelen af te spreken.

In die beide provincies is sprake van vestiging door de wolf. "En ik ben wel bang dat dat ook het antwoord zal zijn van de provincie, waarom er nu in Overijssel geen gebiedscommissie komt." Overijssel heeft geen gevestigde wolven, maar is wel een doorgangsgebied voor zwervende wolven, die zich via onze provincie kunnen verplaatsen van Duitsland naar de Veluwe.

"Met name de veiligheid van mens en dier op het platteland zijn voor de VVD belangrijke redenen om het college wakker te schudden."