Burgzorg baalt: "Fantastisch gespeeld, maar we vliegen wel uit de beker"

"We hebben het geweldig gedaan, we hadden alleen onze kansen moeten afmaken. In de eerste minuut had ik er meteen al eentje, daarna kregen we er nog drie of vier. Uit de kluts maakte Feyenoord op slag van rust helaas gelijk", zegt Burgzorg na afloop.

Geweldige goal

Burgzorg nam de openingstreffer voor zijn rekening. Op geweldige wijze stuurde hij Feyenoord-goalie Nick Marsman het bos in. "Op de training doe ik het vaker zo, nu ook een keer in de wedstrijd. Ik ga het doelpunt zo terug kijken, want het was een mooie", vervolgt hij. "Zo'n goal geeft vertrouwen aan het team, we hebben fantastisch gespeeld, maar we vliegen wel uit de beker."

Azzaoui

De assist bij de treffer van Burgzorg nam Ismail Azzaoui voor zijn rekening. In De Kuip ontstond een ware klik tussen Burgzorg en Azzaoui. Een succesvol tandem. "Buiten het veld klikt het en binnen de lijnen ook, we voelen elkaar goed aan. Hij weet wanneer ik de bal wil krijgen. Ik houd ervan om diep te gaan en Azzaoui snapt dat. Hij legt ze panklaar", aldus Burgzorg.