Schade in de provincie door storm Christoph, veel omgewaaide bomen

Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten tot ongeveer tachtig kilometer per uur landinwaarts. De wind komt uit zuidwestelijke richting. In de ochtend en begin van de middag neemt de wind af.

Schade door heel provincie

De storm leidde tot schademeldingen in onder meer Dalfsen, Olst, Balkbrug, Tubbergen, Vriezenveen, Zwartsluis, Almelo, Willemsoord, Wierden en Heino.

Op de Gronausestraat in Glanerbrug viel een boom over de weg. De boom blokkeerde de ingang van een terrein. Ook over de parkeerplaats lagen takken. Die moesten worden weggehaald door de brandweer.

Gevaarlijk op de weg

Op de weg kunnen gevaarlijke situaties ontstaan door afgewaaide takken, waarschuwt Rijkswaterstaat. De ANWB zegt dat rijden met een aanhanger of een lege vrachtwagen lastig kan zijn.

Storm Christoph trekt donderdagochtend vroeg langs de Nederlandse westkust en veroorzaakt zeer zware windstoten. Ook in Overijssel is de kracht van die storm duidelijk merkbaar aan het aantal schademeldingen dat de brandweer sinds vanmorgen vijf uur krijgt.

Schademeldingen

In ruim een uur tijd regende het schademeldingen. Voor de brandweer betekende dat alle hens aan dek om op tientallen plekken bomen door te zagen en takken van de weg te halen. Of er ook bomen op huizen zijn gevallen, is niet bekend.

In Rijssen werd de brandweer gealarmeerd voor een stormschade aan De Oplegger. Ter plaatse bleek er een boom in twee stukken te zijn gescheurd en over de weg gevallen.

De brandweer heeft de boom aan stukken gezaagd en het wegdek weer schoon gemaakt.

Boom over de weg in Rijssen (Foto: NewsUnited/Jan Willem Klein Horstman)

Treinverkeer

De schade op bovenleidingen van spoorlijnen lijkt mee te vallen. Volgens een woordvoerder van NS zijn er geen vertragingen door stormschade in Overijssel. Hij adviseert mensen de reisplanner te checken als ze met de trein willen.

Tussen Hasselt en Zwartsluis viel op de Zwartsluizerweg een boom over de weg. De brandweer heeft het obstakel weggehaald.

Boom over de weg tussen Hasselt en Zwartsluis (Foto: Henry Wallinga)

Ook in Raalte was een boom niet bestand tegen de kracht van de storm. Aan de Hogebroekseweg viel een boom om. De brandweer heeft de boom opgeruimd en op die manier de weg weer vrij gemaakt voor het verkeer.