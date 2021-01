FC Twente dicht bij negatief record, Go Ahead in winning mood

In deze rubriek kijkt RTV Oost vooruit naar het komende competitieweekeinde met nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten van de Overijsselse clubs.

Willem II – PEC Zwolle

Was Willem II vorig seizoen nog de sensatie in de Eredivisie, nu hangt de vlag er veel treuriger bij in Tilburg: zestiende en acuut degradatiegevaar. Voor PEC (13e) wordt het zaak om afstand te nemen van de onderste regionen.

De laatste twee bezoekjes van PEC aan Tilburg leverden geen goals en maar één punt op, 0-0 en 2-0. En ook eerder dit seizoen slaagde PEC er in eigen huis niet in om te scoren tegen Willem II: 0-0.

Een bizar scoreverloop kende het duel in mei 1981. Bij rust leidde Willem II met 1-0, maar na rust raakte PEC ontketend in Tilburg. Binnen 31 minuten werd vijf keer gescoord door Ron Jans (2x), Uiltje ‘Koko’ Hoekstra (2x) en Alex Booy. PEC won dat duel met 5-2.

Aftrap: vrijdag 20.00 uur

Heracles – Heerenveen

De laatste keer dat de Friezen op bezoek kwamen in Almelo kregen ze behalve met elf tegenstanders ook te maken met een loslopende kip en eieren op het veld. Boze Heracles-fans voerden actie tegen de nieuwe stadionnaam. Heerenveen won dat duel toen met 4-0.

Heerenveen wacht al tien competitiewedstrijden op een overwinning. In die serie zit ook de thuisnederlaag tegen Heracles van een paar weken geleden, 1-2. Delano Burgzorg en Mats Knoester tekenden toen voor de Almelose goals.

Bij de ontmoetingen tussen beide ploegen vallen geregeld veel doelpunten. In 2012 bijvoorbeeld werd het 6-3. Ninos Gouriye was toen de grote man bij de Almeloërs met drie goals.

Aftrap: zaterdag 21.00 uur

Ninos Gouriye (links) samen met oud-Heraclied Marko Vejinovic (Foto: Orange Pictures)

FC Twente – VVV

Wanneer gaat FC Twente weer eens een thuiswedstrijd winnen? De laatste vier gingen allemaal verloren en daarmee is het negatieve clubrecord uit 2004 en 1966 al geëvenaard. Weer een nederlaag tegen VVV betekent dus een uniek dieptepunt.

De laatste keer dat VVV op bezoek kwam in Enschede (2017) leverde een Venlose zege op, 2-1. Da’s ook meteen de enige keer dat VVV een eredivisiewedstrijd in Enschede won.

Het is ook het duel tussen twee topschutters. VVV’er Giannis Giakoumakis heeft er zestien inliggen, de teller van Danilo bij FC Twente staat op elf. De Braziliaan hield lange tijd gelijke tred met de Griek, maar staat nu al vier duels droog. In die periode was Giakoumakis juist goed voor zes goals.

Aftrap: zondag 14.30 uur

Jong Ajax – Go Ahead Eagles

Met vier overwinningen op rij is Go Ahead Eagles de best presterende ploeg in het betaalde voetbal van de laatste weken. De opmars heeft geleid naar de vijfde positie in de Keuken Kampioen Divisie.

Go Ahead won nog maar één keer op bezoek bij Jong Ajax, de laatste twee ontmoetingen werden allebei verloren en leverden maar liefst tien tegentreffers op: 5-1 en 5-2. Danilo, de huidige spits van FC Twente, tekende voor vijf van die goals. Vorig jaar februari maakte hij er drie en in april 2019 twee.

Aftrap: maandag 18.45 uur

