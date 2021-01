In 2020 stegen WW-uitkeringen vooral bij jongeren in Overijssel

Door de coronacrisis stegen de WW-uitkeringen het afgelopen jaar in Overijssel in de regio Zwolle en Twente. Dat meldt het UWV. Die toename was kleiner dan landelijk. De stijging was het grootst bij jongeren. Zij werden hard geraakt, doordat ze vaak met flexibele contracten werken in de horeca en de non-food detailhandel.

Twente

Eind december vorig jaar verstrekte het UWV 9.304 WW-uitkeringen in Twente. Ten opzichte van een maand eerder een toename van 3,9 procent. In absolute getallen gaat het om een stijging van 351 uitkeringen. Dat is iets meer dan de landelijke toename van 3,4 procent.

Gemeten over het hele jaar kwamen er 1634 uitkeringen bij in Twente, een stijging van 21,3 procent. Dat is nog altijd een stuk lager dan de landelijke cijfers waar sprake was van een stijging van bijna 28 procent.

Dit komt onder andere door de sterke aanwezigheid van de zorg in Twente. De WW-uitkeringen in deze sector daalden in 2020.

Regio Zwolle

Zwolle deed het nog wat beter dan Twente ten opzichte van het landelijke beeld, laten de cijfers van het UWV zien. Eind december 2020 verstrekte UWV 6.955 WW-uitkeringen in de Regio Zwolle. Ten opzichte van een maand eerder is dit een toename van 2,8 procent ofwel 188 uitkeringen. Dat is minder dan de landelijke toename van 3,4 procent

Ook in de regio Zwolle was het aantal uitkeringen in december hoger dan diezelfde periode in 2019. Het gaat om een stijging van 13,1%, oftewel 806 uitkeringen. Net als in Twente is deze toename kleiner dan de landelijke stijging het afgelopen jaar.

Ook in Zwolle speelt de zorg hier een grote rol in omdat in die sector het aantal uitkeringen daalde in 2020.

Coronacrisis

De coronacrisis had vorig jaar veel invloed op de arbeidsmarkt. Het aantal uitkeringen liep in de eerste periode van de crisis flink op. In de daaropvolgende maanden daalde de WW, onder meer door de steunpakketten van het kabinet.

Hierdoor zijn veel werknemers in dienst gehouden, die anders mogelijk ontslagen zouden zijn. Toch stegen de uitkeringen wel; eind 2020 verstrekte UWV gemiddeld 18 procent meer WW-uitkeringen in Overijssel dan eind 2019.

Die toename is groter bij jongere leeftijden: bij jongeren tot 27 jaar was de toename maar liefst 66 procent op jaarbasis. Zij werden in het begin van de crisis snel en hard geraakt. Dit komt doordat jongeren vaak met flexibele contracten werken in sectoren die door de coronamaatregelen veel of zelfs alle omzet verloren, zoals de horeca en non-food detailhandel.

Jongeren profiteren het eerst

Bij de leeftijdscategorie 27 tot 50 jaar was de stijging met 23 procent een stuk kleiner. De WW-uitkeringen namen met 6 procent het minst toe bij 50-plussers. Als de werkloosheid verder stijgt kunnen ook meer oudere werknemers met vaste contracten hun baan verliezen. Wanneer de economie en de arbeidsmarkt vervolgens weer aantrekken, zijn het vaak de jongeren die het eerst profiteren.