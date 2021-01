Kogel door de kerk: Tweede Kamer stemt in met avondklok vanaf negen uur

De avondklok is een feit. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde vanmiddag in met het voorstel van het kabinet. Zaterdag gaat de avondklok in, wat betekent dat het vanaf dat moment tussen negen uur 's avonds en half vijf 's ochtends niet toegestaan is om, zonder geldige reden, de straat op te gaan.

Gisteren maakten demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge het plan voor de avondklok bekend op een persconferentie. Enige obstakel was nog dat het voorstel door de Tweede Kamer geloodst moest worden. Na het aftreden van het kabinet, vorige week, moet over dergelijke ingrijpende maatregelen gestemd worden. Die horde is nu genomen.

Het plan was om de avondklok in te laten gaan vanaf negen uur 's avonds, maar dat voorstel kon niet op een meerderheid rekenen in de Tweede Kamer. Na urenlang debatteren diende D66 een motie in voor een avondklok die een half uurtje later begint en daar konden VVD, CDA, ChristenUnie, SP en 50Plus zich uiteindelijk in vinden.

De avondklok geldt in ieder geval tot 9 februari, de datum waarop het huidige pakket aan maatregelen afloopt. Wie zich er niet aan houdt kan een boete krijgen van 95 euro. De maatregel moet er aan bijdragen dat het coronavirus zich niet opnieuw snel gaat verspreiden.

'Zeer ingrijpend'

Burgemeester Peter Snijders van Zwolle, ook voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland, noemde het instellen van een avondklok gisteren zeer ingrijpend. "Maar we zijn overtuigd van het effect dat de avondklok met zich mee kan brengen."

Het kan 8 tot 13 procent vermindering van het aantal besmettingen opleveren, weet Snijders. "Virologen zeggen daarvan: dat is substantieel, als je dat kunt bereiken dan kan dat het verschil maken. Dat verschil heb je ook gezien in landen waar de avondklok niet is gedaan: Engeland, Ierland, Portugal. Daar nam het aantal besmettingen ineens heel snel toe."

Britse variant

De Veiligheidsregio Twente heeft ook begrip voor het invoeren van een avondklok. "Een avondklok is helaas nodig, met het zicht op ontwikkelingen in varianten van het virus", zegt plaatsvervangend voorzitter Arjen Gerritsen, doelend op onder meer de Britse variant van het coronavirus.

Deze Britse variant werd afgelopen maandag officieel vastgesteld in Twente. "We zien dat deze varianten in veel hogere mate tot meer besmettingen leiden. Contacten leiden tot besmettingen en besmettingen tot ziekenhuisopnames en zelfs IC's. De avondklok heeft een aantoonbaar effect op de reproductiefactor", aldus Gerritsen.

Handhaving

Arjan Mengerink, directeur van de Veiligheidsregio IJsselland, staat voor de taak om te organiseren dat de nieuwe regels goed gehandhaafd worden. "Handhaving is natuurlijk nooit helemaal waterdicht. Daar hebben we niet genoeg handhavers voor. We kunnen niet op elke hoek van de straat een agent of een boa neerzetten."

Toch denkt hij dat de avondklok in zijn regio geen groot probleem hoeft te worden. "Veel mensen zullen zich aan die regels gaan houden", verwacht Mengerink. Handhaving achter de voordeur is echter veel lastiger. "Er kan alleen worden ingegrepen als er sprake is van andere vormen van overlast, bijvoorbeeld geluidsoverlast", aldus Mengerink.

'Funest voor jongeren'

De avondklok, in combinatie met de aangescherpte bezoekregeling, raakt vooral jongeren. Dat zegt jongerenwerker Bart van der Burg uit Haaksbergen. "Jongeren zijn al eenzaam en zullen meer vereenzamen."

Van der Burg stelt dat de jongeren sociale contacten missen. Bovendien raken ze het geloof kwijt. Want wat is het perspectief dat ze hebben? Nu geldt de datum van 9 februari als mogelijke einddatum van de strenge maatregelen. Maar het is maar de vraag of het virus na die datum is ingedamd. "Perspectief is belangrijk", zegt Van der Burg daarover. "Het is goed om een stip aan de horizon te hebben."

Maaltijdbezorgers

De avondklok geldt niet voor maaltijdbezorgers. Zij mogen ook na half negen 's avonds de straat op om bestellingen af te leveren. Alco van Berkel, eigenaar van onder meer hotel-restaurants De Zwaan en Carelshaven in Delden, kan dan ook leven met de avondklok.

"Ik vind het wel een zware maatregel", zegt Van Berkel. "Maar als dit eraan bijdraagt om de druk op de zorg en de besmettingscijfers naar beneden te krijgen, dan vind ik dat we daar voor moeten gaan. Des te eerder komt er ook weer wat perspectief voor de horeca."

Uitzonderingen

Er is een aantal uitzonderingen op de avondklok. Daarbij gaat het om mensen die:

? Voor hun werk op pad moeten, zoals politieagenten, verpleegkundigen en dus ook maaltijdbezorgers (met een ondertekende werkgeversverklaring);

? Medische hulp verlenen aan mens of dier;

? Iemand ondersteunen die hulp nodig heeft, zoals mantelzorgers;

? Hun hond uitlaten;

? Noodzakelijkerwijs naar het buitenland moeten reizen, bijvoorbeeld vanwege familieomstandigheden;

? Naar een uitvaart gaan;

? Naar een zitting moeten van een rechter, officier van justitie of bezwaar- of beroepschriftencommissie;

? Te gast zijn in een avondprogramma dat live wordt uitgezonden;

? Die dak- of thuisloos zijn en geen gebruik van de maatschappelijke opvang willen maken;

? Te maken krijgen met 'rampspoed', bijvoorbeeld dringende medische omstandigheden als een spoedbevalling of ongeluk in de huiselijke sfeer.