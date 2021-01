Startende bioboer loopt vooral tegen financieringsproblemen aan

Al zes jaar daalt het aantal boeren dat omschakelt van gangbaar boeren naar biologisch boeren. De periode van twee jaar waarin de boer omschakelt is financieel te onzeker. Dit blijkt uit landelijk onderzoek uitgevoerd door Skal, de organisatie die biologische boeren controleert. Melkveehouder Christian Klein Koerkamp uit Lettele zit midden in de omschakeling en merkt ook dat het een financiƫle uitdaging is.

Klein Koerkamp runt met zijn ouders een melkveehouderij die waarschijnlijk al eeuwenlang op deze plek zit. Hij vertelt vol passie dat hij bioboer wordt. "We zitten in het eerste jaar in de omschakeling van gangbaar naar biologisch boeren. We zijn nu zover dat we de melkkoeien ook kunnen omschakelen door ze biologisch krachtvoer te gaan geven. En dan mogen we ons over een half jaar biologisch boer noemen." Zijn ogen glimmen van trots.

Moeilijke periode

Hij zit nu in de moeilijkste periode van het omschakelen. "Het biologische voedsel voor de koeien is twee keer zo duur en de manier van je land bewerken ook. Maar wij mogen onze melk nog niet als biologisch verkopen. Daarom verkopen we het tijdens het omschakelen als gangbare melk. Dat scheelt 10 cent per liter. Ik lever 850.000 liter per jaar, dus alles bij elkaar is dat een behoorlijke financiële uitdaging."

Minder voer

Een biologische boer mag geen kunstmest en geen gewasbescherming gebruiken. "Daardoor is je opbrengst qua gewassen op je land minder. Het land is al jarenlang gewend aan kunstmest en moet nu als het ware afkicken. Uiteindelijk trekt dat ook weer aan, maar in dat eerste jaar zie je echt een groot verschil in hoe hoog je gras wordt. En heb je dus ook minder eigen voer voor je koeien. Dat houdt veel boeren ook tegen, denk ik."

Financiële steun

Klein Koerkamp vindt het jammer dat banken en adviseurs niet een goed vangnet hebben voor boeren die willen omschakelen. "Veel banken willen wel graag vergroenen en helpen als een boer biologisch willen gaan boeren. Maar zodra je het echt gaat doen, willen ze garanties die ik niet geven kan. Want ik weet nog niet hoeveel het kost en wat ik kan leveren. En dat maakt dat financiële gat erg spannend."

Supermarkten

Supermarkten verkopen biologische producten vaak slechter, omdat ze duurder zijn. Daardoor moet de supermarkt meer weggooien. En daardoor worden de biologische producten ook weer veel duurder aangeboden. "Daar sla je de spijker op zijn kop", vertelt de melkveehouder. "Als bioboeren lever je niet voor de wereldmarkt. Wij zijn daardoor veel afhankelijker van wat de supermarkten doen. Daarom wil ik in de toekomst mijn melk ook zelf gaan verkopen, direct aan de lokale consument."

Groene toekomst

Gelukkig heeft Klein Koerkamp er alle vertrouwen in dat het goed komt. "Ik denk wel dat de consument ook liever biologisch wil. En ook lokaler. Daar gaat het gewoon echt wel naar toe in de toekomst. Dus zodra we met onze biologische melk de markt op kunnen, gaat dat gat vanzelf wel weer dicht. Daar ben ik van overtuigd."