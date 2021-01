Heracles Almelo huurt spits Ahmed Kutucu van Schalke 04

Ahmed Kutucu gaat de gelederen van Heracles Almelo versterken. De 20-jarige spits komt op huurbasis over van Schalke 04 en speelt de rest van het seizoen in het shirt van de huidige nummer twaalf van de Eredivisie.

De tweevoudig Turks international kwam dit seizoen niet voor in de plannen van de zwalkende hekkensluiter in de Bundesliga. De club uit Gelsenkirchen trok deze week Klaas Jan Huntelaar over de streep voor een terugkeer bij Schalke, in de hoop om te ontsnappen aan het degradatiespook.

Carrièrepad Kutucu

Kutucu - die zowel de Duitse als de Turkse nationaliteit heeft - doorliep de jeugdelftallen van Schalke, dat hem in 2012 oppikte bij Rot Weiss Essen. In 2018 maakte Kutucu zijn debuut in de hoofdmacht en speelde tot dusver 45 wedstrijden in de Bundesliga. Ook was hij reeds actief in de Champions League namens 'Die Königsblauen'.

Doelpunten maken

“Ik heb goede gesprekken gehad met de club, weet waar Heracles Almelo voor staat en wat ze zoeken in een spits. Ik wil zo veel mogelijk spelen en doelpunten maken om het team te helpen. Ik kan niet wachten om te beginnen", vertelt Kutucu op de clubwebsite.

Gilissen

Technisch directeur Tim Gilissen: "We hadden aangegeven onze aanval te willen versterken als zich een goede mogelijkheid zou voordoen. Met het vastleggen van Kutucu zijn we daarin geslaagd. Hij is een speler die voor zijn leeftijd al veel ervaring heeft op het hoogste niveau. Hij kiest bewust voor Heracles Almelo om zich hier te laten zien. Daar zijn we trots op. We kijken uit naar een mooie samenwerking."