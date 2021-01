Je beweegritme in de war door de avondklok? Vijf tips voor een work-out in de woonkamer

"Bewegen is voor veel mensen toch wel moeilijk in deze tijd", merkt Schipperijn. Volgens haar zitten we veel te veel door al dat thuiswerken en heerst er tegelijkertijd angst voor die bekende coronakilo's. Daarom moeten we blijven bewegen. "Door te bewegen ben je gewoon even met wat anders bezig. Ik weet zeker dat het geluk opbrengt."

In het kort de vijf tips om toch aan je dagelijkse beweging te komen:

Touwtjespringen. "Heel laagdrempelig. Goeie vetverbrander en je gebruikt al je spieren." Opdrukken tegen de vensterbank. "Begin klein en bouw langzaam op. Heel makkelijk om te doen." Squats. "Dat kun je ook heel makkelijk op een stoel doen. Goed voor al je spieren." Planken op een matje. "Begin met twintig seconden. Buik en billen aanspannen. Een goeie manier om sterker te worden." Lunchwandeling. "Even een halfuurtje lekker naar buiten die frisse lucht opsnuiven en daarna weer actief aan het werk."

Vooral wandelen is tijdens corona een populaire bezigheid en volgens Schipperijn de perfecte manier om in beweging te blijven. "Het is heel mooi, zeker nu, om elke dag een half uurtje naar buiten te gaan. Dan ben je al op de goede weg. Mensen hebben het vaak over die tienduizend stappen. Je zou kunnen kijken of dat haalbaar is. Elke dag, of misschien om de dag. Dat soort dingetjes. Maar dagelijks bewegen zou ik zeker adviseren."