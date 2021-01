Dit doen de coronamaatregelen met de Overijsselaar

Dat blijkt uit een onderzoek dat Onderzoeksbureau Kien in opdracht van RTV Oost, Omrop Fryslân, RTV Drenthe en RTV Noord deed. Daaruit komt naar voren dat het Overijsselse beeld afwijkt met dat van Drenthe, Groningen en Friesland.

In onze provincie missen we de sociale contacten meer dan in de andere drie provincies. Ook voelen we ons eenzamer, bedroefder, ongelukkiger én ervaren we meer stress sinds de corona-uitbraak in Nederland.

Ik voel me veel gelukkiger (Foto: RTV Oost)

Negatievere gevoelens

Die stemming in Overijssel is ook negatiever ten opzichte van afgelopen september. Van de ondervraagden voelt de helft zich ongelukkiger, dat percentage is vergelijkbaar met april (47 procent). Opvallend is dat in september één derde zich ongelukkiger voelde, toen was die groep dus aanzienlijk kleiner.

Ook het eenzaamheidsgevoel is gegroeid. Bijna 70 procent zegt zich eenzamer te voelen sinds de invoering van de maatregelen in maart. Afgelopen zomer lag dat percentage nog op ruim 50 en in april op 60 procent.

Ik mis sociale contacten (Foto: RTV Oost)

Dat we door de maatregelen in een kleinere bubbel leven, wordt bevestigd door het gemis van sociale contacten. Bijna 80 procent geeft aan zijn sociale contacten te missen. Een flinke stijging in vergelijking met september, toen ruim de helft die contacten zei te missen. Ook in vergelijking met april vorig jaar (74 procent) is het een stijging.

Ik denk dat een avondklok noodzakelijk is om corona in te dammen (Foto: RTV Oost)

Strenge maatregelen

Ondanks dat de coronamaatregelen en -crisis een negatieve invloed hebben op het mentale welzijn van de mensen, vindt de helft van de ondervraagden dat een avondklok noodzakelijk is om het coronavirus in te dammen. Daarnaast vinden bijna evenveel respondenten dat zelfs een visiteverbod niet te ver zou gaan.

Twee derde van de Overijsselaars verwacht de huidige en eventuele nieuwe maatregelen nog wel even vol te kunnen houden. Zelfs totdat de meeste Nederlanders gevaccineerd zijn.

Ik denk dat het vaccin bijdraagt aan de bestrijding van het virus (Foto: RTV Oost)

Het vaccineren is voor driekwart van de mensen het gewenste licht aan het einde van de 'coronatunnel'. Zij verwachten dat een vaccin zal bijdragen aan de bestrijding van het virus. Een kleine groep (8 procent) ziet totaal geen heil in een vaccin.



We gingen bij een aantal respondenten langs.

Effect zomermaanden

Dat de versoepelingen afgelopen zomermaanden tijdelijk voor een betere gemoedstoestand zorgden, wordt bevestigd door het feit dat de helft van de mensen zich nu bedroefder voelt. Dat was in april ook zo, maar die groep was in september gekrompen naar een kleine 40 procent.

En het antwoord op de vraag hoe dat kan, kan misschien wel gevonden worden in de mate waarin we thuisblijven. In april bleef bijna 80 procent thuis, in september was dat nog geen 50 procent en in januari is dat ruim 70 procent. Kortom: we lijken weer meer thuis te blijven.

Lees ook: Inwoners noorden en oosten beginnen te wennen aan nieuwe normaal