Enschedese jongerenwerker Sagar: "Goed dat avondklok een uur later ingaat"

Eerst acht uur, toen half negen en uiteindelijk werd het negen uur: er werd dagenlang gebakkeleid over het invoeren van een avondklok om het aantal coronabesmettingen tegen te gaan.

De Enschedese jongerenwerker Sagar Bhagoe zegt blij te zijn dat de avondklok nu een uur later ingaat. "Ik denk dat acht uur veel meer stress had opgeleverd", vertelt Bhagoe. "Als de avondklok vanaf acht uur zou gelden, dan moeten ze al om half acht naar huis. Dat heeft een veel grotere impact op de jongeren. Ik denk dat je dan ook veel meer weerstand zou hebben."

Verzet tegen avondklok

De politie verwacht verzet tegen de avondklok, meldt de NOS. In Enschede zijn die geluiden er ook, maar volgens Bhagoe gaat het om een minderheid die de 'blijf thuis-regel' wil negeren. "Afgelopen week hebben we verschillende jongeren gesproken over de avondklok. Je hoort groepen die zeggen: 'wij gaan gewoon de straat op'. Maar de meeste jongeren die ik tot nu toe gesproken heb, zeggen zich aan de avondklok te houden."

Wij keken een ochtend mee met jongerenwerker Sagar:

Psychische klachten

De coronacrisis laat jongeren in Overijssel niet onberoerd. De GGD Twente zegt beduidend meer tieners door te verwijzen naar de specialistische ggz, zoals de psycholoog, dan vóór corona. Jongeren kampen vaker met slaapproblemen, eenzaamheid of zelfs gevoelens van depressiviteit. Ook in IJsselland is meer 'corona-eenzaamheid'.

Toch is de overlast van jongeren in Enschede fors afgenomen. Dat was afgelopen voorjaar en zomer wel anders, toen de meldingen van jeugdoverlast juist flink opliepen. Autovernielingen, illegale straatraces, intimidatie, geluidsoverlast: de lijst met incidenten in Enschede was lang.

Elke jongere kent wel iemand die corona heeft gehad. Dat heeft ook z'n impact Sagar Bhagoe, jongerenwerker

Impact van corona

Volgens jongerenwerker Sagar is 'de rust' in de stad te danken aan meerdere factoren. "Allereerst het weer natuurlijk. We hebben donkere dagen, het is koud en het regent. En voor de rest kent elke jongere wel iemand die corona heeft gehad. Dat heeft ook z'n impact. Daardoor is er bij heel veel jongeren veel meer begrip ontstaan voor de huidige situatie."