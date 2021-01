Geen ontslag voor gemeentesecretaris Twenterand na twijfels over integriteit

De gemeentesecretaris van van de gemeente Twenterand mag niet worden ontslagen. Dat heeft het de rechtbank Overijssel besloten. De gemeente had toestemming gevraagd om het arbeidscontract van de hoogste ambtenaar van de gemeente te ontbinden, maar daar ging de rechtbank niet mee akkoord.

Bij de gemeente waren twijfels over de integriteit van de gemeentesecretaris. Daarop legde de ambtenaar zijn taken voorlopig neer.

Reden van de twijfels was een enveloppe met foto's die bij de gemeente was afgegeven. Daarop was te zien dat de auto van de gemeentesecretaris op verschillende dagen en tijden geparkeerd stond bij het huis van een ondergeschikte collega.

Vragen over relatie

Dat riep bij de gemeente vragen op over de aard van de relatie van de gemeentesecretaris en de vrouwelijke collega. En of het carrièreverloop van de vrouw een gevolg was van die relatie.

De gemeente heeft een integriteitsbureau onderzoek laten doen naar die vragen. De gemeentesecretaris wilde niet meewerken aan dat onderzoek. Voor de gemeente was dat voldoende reden voor ontslag. Bovendien, zo stelde de gemeente, was de arbeidsrelatie inmiddels verstoord.

Onvoldoende medewerking

Het instellen van een extern onderzoek is volgens de kantonrechter gerechtvaardigd. Hoewel de aanleiding van het onderzoek geen reden is voor een sterk vermoeden van een integriteitsschending, stond de gemeente wel in haar recht om een onderzoek te starten.

Van de gemeentesecretaris mocht worden verlangd dat hij meewerkte aan dat onderzoek. Dat heeft hij onvoldoende gedaan, oordeelde de rechtbank.

Gemeente liet steken vallen

Maar de gemeente heeft ook steken laten vallen. Zo is de man pas in een laat stadium op de hoogte gesteld van het onderzoek. Ook is de gemeente een gesprek met hem uit de weg gegaan. De kantonrechter komt dan ook tot de conclusie dat de gemeentesecretaris verwijtbaar heeft gehandeld, maar dat het niet genoeg is voor ontslag.

Voormalig waarnemend burgemeester Annelies van der Kolk heeft verklaard dat tot april 2020 de arbeidsrelatie niet verstoord was. De daarna ontstane verstoring hoeft wat haar betreft geen reden te zijn voor partijen om uit elkaar te gaan.