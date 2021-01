Justitie eist zes jaar cel voor marteling in Almelo: "Mensonterende taferelen"

Voor het martelen van een plaatsgenoot is tegen een man uit Almelo zes jaar gevangenisstraf geëist. Het slachtoffer werd onder andere onder stroom gezet en tegen zijn eigen wil getatoeëerd. Volgens het OM gaat het om mensonterende taferelen die misschien thuishoren in een gruwelijke maffiafilm, maar niet in een Almelose volkswijk. Vanmiddag staat een medeverdachte terecht.

Het slachtoffer, met de bijnaam Haagse Dave, zou een nacht lang zijn gegijzeld in een huis aan de Pijlkruidstraat. Daar is hij naar eigen zeggen onder stroom gezet, heeft hij een injectienaald in zijn nek gekregen en is hij buiten zijn eigen wil getatoeëerd. Ook zou hij met een knuppel of hamer op zijn hand zijn geslagen, werd gedreigd dat ze hem zouden doodschieten, of zijn vingers zouden afknippen.

Ook werd hij bekogeld met blikken bier en werd een vaas tegen hem kapot gesmeten, zo zegt Haagse Dave. Na afloop moest hij zijn eigen bloed opdweilen.

Bewijs

Volgens het OM zijn er bewijsstukken dat het inderdaad zo gegaan is als het slachtoffer zegt. Zo is er in de vuilnisbak een gebroken vaas gevonden en een bebloede doek. Ook heeft onderzoek aangetoond dat er bloed is weggeveegd in de keuken. Daarnaast zegt de vader van het slachtoffer dat zijn zoon hem 's nachts heeft gebeld, dat 'de jongens' hem aan het aftuigen waren.

Op een kniptang, een knuppel, een bijl en gedeukte blikken bier is dna gevonden van de verdachten. Precies op de voorwerpen, waarvan het slachtoffer zegt dat hij er mee is mishandeld. Ook de verwondingen waarmee hij de volgende dag werd aangetroffen, wijzen op een flink pak rammel.

Bek dicht

Justitie rekent het de verdachten zwaar aan dat ze hun kaken stijf op elkaar hebben gehouden. "Bek houden, dan komen we ermee weg. Dat was het motto van de verdachten."

Volgens de openbaar aanklager hebben de verdachten gehandeld volgens een vooropgezet plan. "Er zat een opbouw in de mishandeling. Het begon met slaan, maar het werd van kwaad tot erger."

Verzinsel

De verdediging doet het verhaal van het slachtoffer af als een groot verzinsel. "De man zegt ook dat hij de grootste cokedealer van Rotterdam was, dat hij laatst nog bijna twee miljoen moest betalen aan Colombianen en dat hij motorclub Caloh Wagoh op onze cliënten af zou sturen."

Daarnaast is er volgens advocaat Roy van der Wal helemaal geen sprake geweest van een gijzeling. "Dave kwam vrijwillig naar het huis. Hij heeft die nacht meerdere malen naar zijn vader gebeld en daarbij zelfs nog gezegd dat het gezellig was. Als je gegijzeld wordt, mag je toch niet zomaar je telefoon gebruiken, lijkt me. Die Haagse Dave heeft niet op een martelstoel gezeten, maar op de praatstoel."

Tattoo-feest

Ook de tatoeages zijn vrijwillig gezet, zegt het verdedigingsteam. "Op camerabeelden is te zien dat Dave zijn hand niet terugtrekt als daar tatoeages op worden aangebracht." Ook de verdachten hebben die nacht tatoeages op hun lichaam aangebracht, zeggen ze zelf. "Het was een soort tattoo-feestje."

Daarnaast zegt advocaat Van der Wal dat zijn cliënt niet eens aanwezig was op het moment dat Dave zou zijn mishandeld. "Hij is naar huis gegaan, voordat er ook maar sprake was van een mishandeling. Een getuige ziet na die nacht dan ook twee mannen uit het huis komen, waarvan de omschrijving niet op mijn cliënt duidt." Volgens het OM kan dit niet kloppen. "De vriendin van de verdachte zegt de hele nacht alleen te zijn geweest met de baby."

Verrader

Tussen de regels door is te horen dat de cliënt van Van der Wal wel meer weet van een ruzie met Haagse Dave en dat 'ie zou zijn mishandeld. "Maar mijn cliënt wenst daarover niet te verklaren. Dat is zijn goed recht. In zijn agenda staat dan ook de tekst: zitten duurt maar even, een verrader ben je voor het leven."

Volgens de verdediging vallen de verwondingen van Haagse Dave ook behoorlijk mee en duiden die niet op zware martelpraktijken. "Het gaat om een gebroken neus, een blauw oog en een tand door de lip. Daarnaast had hij wat striemen op de rug. Van stroomstoten, slagen met een knuppel en een injectie in de nek zijn geen bewijzen gevonden."

Getuige

Een vrouwelijke getuige zou hebben gezien en gehoord dat de verdachten wel degelijk bij martelpraktijken betrokken zijn geweest. "Maar er zijn wel tien anderen die verklaren dat die vrouw niet in dat huis aanwezig was en dat ze onbetrouwbaar is", zegt strafpleiter Van der Wal. "Ze is verdachte in een andere strafzaak en had nota bene nog een appeltje te schillen met mijn cliënt."

Over de dna-sporen van de verdachten die zijn aangetroffen op het tatoeage-apparaat en andere voorwerpen, zegt de verdediging: "Dat is niet zo vreemd, want ze kwamen vrijwel dagelijks in dat huis."

De rechtbank velt over twee weken vonnis in de zaak.