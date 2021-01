Narsingh nu zelf aan zet voor overgang naar FC Twente

FC Twente en Feyenoord hebben de deal inmiddels beklonken. De clubs zijn akkoord over de tijdelijke overgang van Luciano Narsingh, die tot het einde van het seizoen de vervanger moet worden van de zwaar geblesseerde Václav Cerný. De speler zelf is nu aan zet om er uit te komen met de club uit Enschede.

Daarbij zal Narsingh zijn financiële knopen moeten tellen, want de rechtsbuiten strijkt een behoorlijk salaris op in Rotterdam. Een salaris dat FC Twente niet kan ophoesten en daardoor zal Narsingh waarschijnlijk water bij de wijn moeten doen. De speler ziet een overgang wel zitten dus de kans dat de financiële barrière geslecht wordt is groot. Na dit seizoen is de aanvaller transfervrij.

Geen vaste kracht

Narsingh maakte in de zomer van 2019 de overstap van Swansea City naar Feyenoord, waar hij nimmer een vaste basiskracht is geworden. Onder Jaap Stam en Dick Advocaat kwam hij afgelopen seizoen nog wel tot vijftien competitieduels, maar dit seizoen is zijn inbreng zeer gering. Hij speelde tot dusver nog geen vierhonderd minuten. Wel was hij éénmaal trefzeker voor de Rotterdammers.