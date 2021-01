GGD Twente gaat positieve coronatesten uitgebreider laten onderzoeken op mutaties

Het aantal coronabesmettingen is een week tijd met bijna een derde gedaald, tot 1.955 besmettingen. "Dat is goed nieuws. Wij zakken, net als heel Nederland zakt. Een duidelijk effect van de lockdown", zegt Samantha Dinsbach, directeur publieke gezondheid bij de GGD Twente.

Onderzoek op mutaties

Volgens Dinsbach is het echter te vroeg om te juichen. "Ik wil er heel nadrukkelijk bijzeggen: het is prachtig dat we de dalende lijn te pakken hebben, maar we zitten nog ruim boven het landelijk gemiddelde. Samen met Limburg staan we als de twee regio's die bovenaan staan qua aantal besmettingen. We komen van ver en hebben nog echt even te gaan."

Zorgen zijn er nu vooral over de Britse, veel besmettelijkere variant van het coronavirus. Afgelopen maandag werd het virus ook officieel vastgesteld in Twente. Om beter inzicht te krijgen in het aantal besmettingen, gaat de GGD Twente positieve testen opsturen naar het Erasmus in Rotterdam. "Daar worden de testen nagekeken op alle bekend mutaties op het virus, zodat we ook epidemiologisch zicht op het virus te krijgen", aldus Dinsbach.

Het gaat volgens Dinsbach om zo'n drieduizend testen:

90-plussers vaccineren

Vorige week vrijdag begon de GGD Twente op het terrein van de Universiteit Twente met het vaccineren van medewerkers van de zorg- en verpleeghuizen. "Dat verloopt heel goed", zegt Dinsbach. "De periode tussen de eerste en tweede prik met het Pfizer-vaccin, is verlengd van 21 dagen naar tussen de 34 en 42 dagen. Dat betekent dat we op dit moment meer mensen kunnen gaan vaccineren. Te beginnen met de mensen vanaf 90 jaar en ouder."

Wanneer de 90-plussers aan de beurt zijn, wordt de komende dagen bekeken. "We zijn nu nog bezig met de laatste puntjes op de i, maar we hopen in de eerste week van februari te kunnen gaan inenten, dan wel de uitnodigingen de deur uit doen", aldus Dinsbach.

De uitnodigingen voor vaccinatie worden verstuurd door de huisarts, namens het RIVM. De huisarts bepaalt zelf of een inwoner van 90 jaar of ouder naar de vaccinatielocatie van de GGD gaat of thuis door de huisarts gevaccineerd wordt.