Ondanks corona vorig jaar minder faillissementen in Overijssel

Minder bedrijven in Overijssel failliet in 2020 dan in 2019 (Foto: RTV Oost)

Ondanks de coronacrisis gingen vorig jaar in slechts vier Overijsselse gemeenten meer bedrijven failliet dan in 2019. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het CBS verzamelde die gegevens op verzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Vorige week maakte het CBS al bekend dat het totaal aantal faillissementen vorig jaar uitkwam op 2,7 duizend. Dat zijn er ruim vijfhonderd minder dan in 2019 en bovendien het laagste aantal in twintig jaar tijd.

In Overijssel gingen in 2020 191 bedrijven op de fles. Dat zijn er 65 minder dan in 2019.

Faillissementen op kaart

Het aantal faillissementen steeg in Oldenzaal, Rijssen-Holten, Olst-Wijhe en Dalfsen. In Losser en Dinkelland ging vorig jaar juist geen enkel bedrijf failliet.

Zelf zien hoeveel bedrijven in jouw gemeente het afgelopen jaar failliet gingen? Kijk dan op onderstaande kaart.

Steunpakketten

De financiële steunmaatregelen van de overheid zijn volgens het CBS 'niet los te zien van het lage aantal faillissementen'. Ook zijn rechters volgens de Raad van de Rechtspraak geneigd om de economische situatie van de coronacrisis mee te wegen in hun oordeel.

De meeste bedrijven die vorig jaar failliet gingen, waren in Enschede gevestigd. 33 in totaal, maar dat waren er nog altijd 15 minder dan het jaar ervoor. Van de grote steden in Overijssel is Deventer de enige die het aantal faillissementen niet zag dalen. In 2020 gingen in Deventer net zoveel bedrijven failliet als het jaar ervoor: 27.

Verwachting 2021

Economen van ING verwachten dat het aantal faillissementen dit jaar op zal lopen. Dat zal er volgens de bank mede voor zorgen dat de economie zich dit jaar nog niet volledig kan herstellen van de klap van 2020.