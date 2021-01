Het is Wereld Knuffeldag, maar dat kan nu alleen maar virtueel

Wereld Knuffeldag is een 35-jaar oud fenomeen dat is bedacht door de Amerikaanse dominee Kevin Zaborney. De dag vindt altijd plaats op 21 januari. Dominee Zaborney koos die datum omdat dit precies tussen de feestdagen en Valentijn valt. In deze periode maken veel mensen altijd een wat sombere periode door.

De Amerikaanse dominee vond dat de Amerikaanse bevolking te weinig haar gevoelens uitte en hoopte dat een nationale knuffeldag daar verandering in kon brengen. In eerste instantie dacht hij dat zijn idee zou mislukken.

Wereldwijde virtuele groepsknuffel

Hij kon toen niet bevroeden dat dit jaar het 35-jarig jubileum gevierd zou worden. In 1986 vond de feestdag voor het eerst plaats in Clio, Michigan, USA. Vandaag de dag wordt deze dag in vele landen over de hele wereld gevierd. Er is zelfs een officiële website waar tips in staan over hoe je knuffeldag kunt vieren.

Op de website World's Biggest Virtual Hug kun je meedoen aan de grootste virtuele groepsknuffel. Op deze site kun je aangeven aan wie je allemaal een digitale knuffel wilt geven. Op het moment van schrijven zijn er 147.952 virtuele knuffels uitgedeeld.

Soorten knuffels

Wist je dat je op verschillende manier kunt knuffelen? De site van de Amerikaanse knuffeldag omschrijft er een paar. De bekendste is de 'Bear-hug'. Hierbij knuffel je elkaar met de gezichten naar elkaar toe en druk je elkaar zachtjes tegen elkaar aan. Een andere bekende vorm is dat je met je rug tegen iemand aan gaat staan en de ander de armen om je heen slaat.

Bedenker dominee Kevin Zaborney geeft nog wel een zeer bruikbare tip. Hij raadt aan om eerst even te vragen of de andere persoon een knuffel ziet zitten wanneer je niet zeker bent.