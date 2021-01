Failliete zorgondernemer treft schikking met curator en begint nieuw zorgbedrijf

Curator Nick Leferink deed uitgebreid onderzoek in het faillissement rond zorgaanbieder Binnenstad in Enschede. (Foto: RTV Oost)

Door een schikking te treffen met de curator heeft een failliete zorgondernemer uit Enschede een slepende rechtszaak weten te voorkomen. Daarin dreigde hij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de financiƫle schade in het bankroet. Intussen is de zorgondernemer alweer een nieuw zorgbureau begonnen, zo blijkt uit onderzoek door RTV Oost.

De directeur van de failliete Enschedese zorgaanbieder Binnenstad heeft zich bereid verklaard tot betaling van ruim 72.000 euro. Dit geld is intussen voldaan en zal nu worden verdeeld onder de diverse schuldeisers. De financiële schikking valt terug te lezen in het vandaag gepubliceerde faillissementsverslag.

Dagbesteding

Dagbesteding Binnenstad BV was een eenmansbedrijfje dat zich bezighield met dagbesteding voor met name jeugdige cliënten. De zorginstelling raakte echter in de problemen doordat de directeur voor de dagbesteding ruimte huurde van een familielid, met wie hij onenigheid kreeg.

Op het moment dat de zorgaanbieder op de fles ging, waren de cliënten overigens al elders ondergebracht.

Procedure

Omdat de zorgdirecteur bij de afwikkeling van het faillissement ondanks herhaalde verzoeken maar niet met de administratie over de brug kwam, startte de curator een procedure tegen hem op. Daarin wilde de curator de directeur persoonlijk aansprakelijk stellen voor de financiële schade in het bankroet. Die was becijferd op circa 175.000 euro.

De gerechtelijke procedure was intussen al begonnen toen de curator en de zorgdirecteur alsnog een schikking wisten te treffen, aldus het faillissementsverslag. Daarbij is een betalingsregeling getroffen, waarbij de zorgondernemer het bedrag intussen in meerdere termijnen heeft voldaan.

Nieuw zorgbedrijf

Uit onderzoek door RTV Oost blijkt dat de directeur, terwijl hij nog volop in het faillissement verwikkeld was, intussen alweer een nieuw zorgbedrijf is begonnen. Dit blijkt uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Met zijn nieuwe bedrijf, aan de rand van het centrum van Enschede, richt de directeur zich niet alleen op thuiszorg, maar heeft hij ook een eigen dagcentrum voor "activiteiten als fitness, schilderen en handwerken", valt te lezen op de website.

Curator Nick Leferink bevestigt dit desgevraagd. "Ik ben hiervan op de hoogte, maar het staat ondernemers uiteraard vrij een zorgbureau te beginnen."

Cliënten als hennepknippers

Eind vorige week nog raakten zorgbureaus in de regio Twente in opspraak omdat uit onderzoek bleek dat criminelen de zorg hebben ontdekt om de vele tonnen aan subsidies die er vaak mee gemoeid zijn op te kunnen strijken. Veel van deze malafide ondernemers hebben volop contacten in de drugswereld, waarbij ze er niet voor terugdeinzen om cliënten in het kader van dagbesteding in te zetten als hennepknippers.

Curator Leferink laat echter desgevraagd weten dat hij in zijn onderzoek niet op strafbare feiten is gestuit.