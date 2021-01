Extra maatregel en extra testlocatie in Staphorst om aantal coronabesmettingen terug te dringen

Om het aantal coronabesmettingen in Staphorst verder terug te dringen, geldt in die gemeente een extra maatregel. Bij een positieve coronatest wordt huisgenoten van nauwe contacten voortaan ook gevraagd om in quarantaine te gaan. Daarnaast komt er een extra testlocatie in de sporthal, waar inwoners van Staphorst zich de komende twee weken kunnen laten testen.

Al vanaf het begin van de coronacrisis is het zo dat iemand die in nauw contact is geweest met iemand die positief getest is, in quarantaine moet. Het advies aan hen is om zich tijdens hun quarantaineperiode na vijf dagen te laten testen. In Staphorst gaat het nu een stap verder. Daar wordt voortaan ook aan huisgenoten van nauwe contacten van een besmet persoon gevraagd om in quarantaine te gaan.

Het is de eerste keer dat in Overijssel zo'n maatregel wordt ingevoerd, laat woordvoerder Rianne Schuurman van GGD IJsselland weten. "We kijken altijd naar maatwerk, wat het beste is in die gemeente. Eerder namen we bijvoorbeeld in Bathmen specifieke maatregelen."

'Daling te licht'

Burgemeester Gerrit Jan Kok van Staphorst: "We zien dalende cijfers in onze gemeente, maar deze daling blijft zeer licht. Iedere dag testen er nog veel Staphorsters positief op corona en daar maak ik mij zorgen om."

Naast de extra maatregel krijgt Staphorst vanaf zaterdag een tijdelijke testlocatie in de sporthal. Hier kunnen inwoners uit de gemeente Staphorst zich de komende twee weken op corona laten testen.