Enschedese Lipocoat meest innovatieve bedrijf uit Overijssel in top 100 Kamer van Koophandel

Lipocoat, dat oogvloeistof maakt, is geƫindigd op plek 26 in de KVK Innovatie Top 100. Daarmee is het bedrijf de hoogst genoteerde Overijsselse deelnemer. In totaal kwamen zes Overijsselse bedrijven voor in de ranglijst van de Kamer van Koophandel, die vanmiddag bekend is gemaakt.

Het bedrijf Somnox, dat een slaaprobot maakt, is de winnaar van de Innovatie Top 100. De slaaprobot is ontwikkeld en geproduceerd in samenwerking met de Deventer beddenfabrikant Auping. De winnaar werd bekend gemaakt tijdens een uitzending waaraan ook Koning Willem-Alexander meedeed.

Hoogste Overijsselse deelnemer Lipocoat

Van de zes Overijsselse deelnemers eindigde de Twentse start-up Lipocoat dus op plek 26. Het bedrijf heeft al vaker internationale prijzen gewonnen. Zo was het in 2019 nog Europees Biotech Startup van het jaar en kreeg het vorig jaar een miljoeneninjectie van OostNL, de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland.

Veel Twentse 'applicaties' en 'sofware' bij de innovaties

Het bedrijf Madelin uit Losser, dat gebruik maakt van blockchain-technologie om kunst te beveiligen, komt op plaats 48. Op 71 staat Romfix uit Vriezenveen. Het bedrijf heeft een fundering onder wegen bedacht waarmee bodemdaling kan worden tegengegaan. Op 72 staat Elicit Online, dat software heeft ontwikkeld waarmee vitale bedrijfskennis behouden blijft. Het Haaksberger bedrijf Orange M-Health BV, dat kankerpatiënten helpt bij hun kwaliteit van leven, staat op plek 75. Het bedrijf heeft de Pinktrainer ontwikkeld, een platform voor training- en voedingsbegeleiding voor, tijdens en na de behandeling van kanker.

Tot slot staat op plek 93 het Enschedese Icologic, dat digitaliseringssoftware ontwikkeld. Icologiq Elements helpt om ook de interne organisatie te verbeteren. De software is gericht op multinationals in de food-, feed- en seed-industrie.

Investering van Kees Koolen wint publieksprijs

De publieksprijs werd gewonnen door het Arnhemse Elestor. Het bedrijf maakt de waterstof-bromide flow batterij, waarmee elektrische energie wordt opgeslagen. Elestor is een van de vele bedrijven in de energieopwekking en -opslag waarin Kees Koolen actief is. Koolen heeft onlangs in Twente het Eaton terrein gekocht waar hij zijn energiecampus gaat vestigen vol met dit soort innovatieve bedrijven.

Er zijn een paar trends te ontdekken in de Innovatie Top 100. Zo is een aantal bedrijven, waaronder de top 3, actief in duurzaamheid en gezondheid. Veel bedrijven hebben innovaties in Virtual Reality, Robotica en Artificial Intelligence. En daarnaast zijn innovatieve bedrijven bezig in energie en dan vooral de eerder genoemde opwekking en opslag.