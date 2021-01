Provincie: rapport naar probleemkanaal Almelo-De Haandrik geeft geen nieuwe inzichten

Volgens hoogleraar geotechniek Stefan van Baars zijn er grote fouten gemaakt bij het verdiepen van het kanaal Almelo-De Haandrik, waar honderden huizen zijn verzakt. De provincie was van meet af aan de grip op het project kwijt, stelt Van Baars in een eigen onderzoek.

In het veertig pagina's tellende rapport uit de hoogleraar felle kritiek op de provincie Overijssel, opdrachtgever voor het uitbaggeren van het Twentse kanaal.

'Onjuiste veronderstellingen'

De provincie laat in een reactie weten het uitgevoerde onderzoek van Van Baars te hebben bestudeerd. "We hebben het rapport van de heer Van Baars met belangstelling ontvangen", zegt een woordvoerder.

"Omdat we niet vooraf kennis hebben kunnen nemen van het rapport, constateren we wel dat er op diverse onderdelen onjuiste veronderstellingen zijn gedaan waardoor er een verkeerd beeld ontstaat. Er is voor de provincie dan ook geen aanleiding om te twijfelen aan het eerder uitgevoerde onderzoek en de mede daarop gebaseerde schaderegeling."

Onderzoek van Deltares

De provincie doelt daarbij op het onderzoek van Deltares, dat vorig jaar werd uitgevoerd. Deltares concludeerde dat in veel gevallen niet met zekerheid is vast te stellen dat de schade aan de woningen ook daadwerkelijk veroorzaakt is door werkzaamheden aan het kanaal. Hoogleraar Van Baars betwist dat. "Zonder enige twijfel is de schade veroorzaakt door het uitbaggeren van het kanaal."

Bewoners hebben al lang genoeg in onzekerheid gezeten Gedeputeerde Bert Boerman

Politiek wil opheldering

Voor een aantal politieke partijen in de provincie is het laatste woord nog niet gezegd over het nieuwe rapport van de hoogleraar. Meerdere partijen in de provincie vragen om opheldering van het provinciebestuur. Ook de lokale partij Gemeentebelangen Twenterand (GBT) wil het rapport bij de provincie aankaarten.

Gedeputeerde Bert Boerman zegt nu vooral vooruit te willen kijken. "Bewoners hebben al lang genoeg in onzekerheid gezeten. Zij mogen ook van ons verwachten dat wij ons als provincie inzetten voor hun belangen. Nu we van start zijn gegaan met het afhandelen van de schades is er mij veel aan gelegen dat we dit voortvarend en zorgvuldig oppakken."

Bezoek van schade-experts

Bij een aantal woningen langs het kanaal is al gestart met de schadeafhandeling. Veel andere gedupeerden moeten echter langer wachten op het bezoek van een schade-expert; vanwege corona stelt de provincie de huisbezoeken uit. Een groot deel van de bewoners zegt het lange wachten beu te zijn en de gang naar de rechter te overwegen.