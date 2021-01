Go Ahead Eagles vindt onnodig zijn Waterloo in achtste finales KNVB Beker

Go Ahead Eagles strandt in achtste finales KNVB Beker (Foto: Orange Pictures)

Go Ahead Eagles is onnodig uitgeschakeld in de achtste finales van het bekertoernooi. In stadion De Koel waren de Deventenaren de gehele wedstrijd de bovenliggende partij tegen VVV-Venlo, maar omdat legio kansen niet werden benut plaatsten de Limburgers zich voor de kwartfinales van de KNVB Beker: 1-0.

Bij Go Ahead Eagles had trainer Kees van Wonderen een basisplek ingeruimd voor Ross, Mulenga en Rabillard. Het drietal vormde de aanval in Venlo. Ook Eersteling mocht aan de aftrap verschijnen. VVV-trainer Hans de Koning voerde de nodige mutaties door in zijn opstelling. De Griekse topscorer van de Eredivisie, Giorgos Giakoumakis, begon op de bank.

Mulenga op de paal

In de eerste helft deed Go Ahead weinig onder voor de nummer veertien van de Eredivisie en waren het de Deventenaren die voor de meeste dreiging zorgden. Mulenga kreeg de eerste grote kans voor de gasten uit Deventer, maar in de 24ste minuut schoot de Zambiaan op de paal na knap voorbereidend werk van Brouwers.

VVV op voorsprong

Toch was het de thuisploeg die tien minuten voor rust op voorsprong kwam. Middenvelder Bastiaans leek zich bij zijn dribbel vast te lopen, maar vond op de rand van de zestien toch de ruimte om met een fraaie uithaal Gorter kansloos te laten, 1-0.

Meeste dreiging van Go Ahead

Direct na de openingstreffer was Go Ahead dicht bij de gelijkmaker. Invaller Van Hoeven, die de geblesseerde Ross al vroeg verving, had een panklare voorzet in huis op Rabillard, maar de Fransman zag zijn kopbal gekeerd worden door doelman Van Crooij. Diezelfde Rabillard kwam op slag van rust te kort om een voorzet van Van Hoeven binnen te glijden.

Mulenga

Ook na rust drong Go Ahead aan om de gelijkmaker af te dwingen. Mulenga was andermaal dicht bij een treffer, dit keer werd zijn kopbal - op aangeven van Beukema - gestopt door Van Crooij. De doelman van de thuisclub was even later bij de les bij een afstandsschot van Beukema.

Kansen Go Ahead

Halverwege de tweede helft kreeg Mulenga zijn grootste kans van de wedstrijd. De 36-jarige spits kon alleen af op Van Crooij, maar door zijn slappe inzet kon de doelman zijn ploeg wederom voor een doelpunt behoeden. Ook Eyibil vond Van Crooij enkele minuten later van dichtbij op zijn weg. Aan de overkant kon Arias de wedstrijd beslissen, maar zijn kopbal ging over het doel van Gorter.

Einde bekerdroom

Uiteindelijk bleef VVV-Venlo op de been in eigen stadion en daardoor is de achtste finale het eindstation voor Go Ahead Eagles.

VVV-Venlo - Go Ahead Eagles 1-0

1-0 Bastiaans (35)

Arbiter: Martens

Geel: Ross, Mulenga, Post, Botos

VVV-Venlo: Van Crooij; Schäfer, Swinkels (Da Graca/61), Gelmi, Kum (Dekker/71); Janssen (Post/61), Bastiaans, Van Crooij (Linthorst/61); Roemer, Coric (Machach/75), Arias.

Go Ahead Eagles: Gorter; Eersteling, Beukema, Veldmate (Bakker/81), Kuipers; Lucassen, Eyibil, Brouwers; Rabillard (Botos/77), Mulenga (Hendriks/77), Ross (Van Hoeven/32).

