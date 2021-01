Beukema ziek van bekeruitschakeling: "Je doet jezelf zo erg tekort"

De druiven waren donderdagavond zuur voor Go Ahead Eagles na de bekeruitschakeling tegen VVV-Venlo (1-0). De ploeg uit Deventer was de betere partij in Limburg en vergat zichzelf te belonen. Verdediger Sam Beukema was terneergeslagen door het onnodige verlies.

"Het enige gevoel wat overheerste in de kleedkamer was grote teleurstelling", treurde Beukema na afloop. "Je doet jezelf zo erg tekort hier. Ik denk dat wij gewoon hadden moeten winnen. Iedereen baalt er ontzettend van."

Vooral kansen in tweede helft

Met name na de 1-0 van VVV gooiden wij de schroom van ons af", vervolgt hij. "We hebben dat vooral in de tweede helft laten zien. Je gaat twee of drie keer 1 op 1, ballen die in de kluts net niet goed vallen. Die keeper heeft denk ik de beste wedstrijd van zijn carrière gekeept. Het is gewoon ontzettend balen, want VVV heeft denk ik één schot op doel gehad en voor de rest niet meer. Het is heel zuur, maar we moeten hier de positieve punten uit halen. Op naar Jong Ajax", aldus Beukema.