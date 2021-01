Burgemeester Tubbergen boos op inwoners die zich niet aan coronamaatregelen houden

Burgemeester Wilmien Haverkamp van gemeente Tubbergen is boos op inwoners die zich niet aan de coronamaatregelen houden. Volgens haar is dat de reden dat er zo'n forse maatregel als de avondklok moest worden ingevoerd. "We hebben het voor elkaar. Naast de lockdown hebben we nu ook nog een avondklok", schrijft ze in een bericht op de Facebookpagina van de gemeente.

Ze vervolgt: "Eerlijk is eerlijk. Ik baal ervan, maar ben ook boos. Boos omdat een deel van onze samenleving, ook in onze gemeente, zich niet aan de maatregelen houdt. En dat het daarom nodig is om zo’n forse maatregel te nemen", schrijft ze.

In het bericht haalt ze voorbeelden aan van inwoners die zich niet aan de maatregelen houden. "In Tubbergen viert een deel van de inwoners hun verjaardag met de hele familie of ze zitten met teveel mensen samen in één auto. Ook het afgelopen weekend heeft de politie weer boetes moeten uitdelen aan inwoners in onze gemeente die zich niet aan de regels houden", zegt Haverkamp.

Elkaar aanspreken

Wat de burgemeester wel doet, en volgens haar veel inwoners niet, is elkaar erop aanspreken. "Elkaar aanspreken en daardoor elkaar helpen is ook Noaberschap", schrijft ze.

Haverkamp merkt dat ouders het lastig vinden om hun kinderen erop aan te spreken om niet naar een feest te gaan. "Van sommige ouders mogen hun kinderen toch naar een feestje en dan hebben andere ouders moeite om 'nee' tegen hun kind te zeggen. Tegen iedereen wil ik zeggen; neem uw verantwoordelijkheid. Het kan er bij mij niet in dat we de politie nodig hebben om ons aan de maatregelen te houden. Wees verstandig en houdt u aan de regels."

Duurt alleen maar langer

De burgemeester benadrukt in het bericht dat de lockdown alleen maar langer duurt als mensen zich niet aan de maatregelen houden. "Mensen beseffen niet genoeg dat de zorg onder druk staat, maar ook dat je je familie kunt benadelen als je hen besmet. Ze moeten in quarantaine en benadelen zo hun werkgever of hun eigen bedrijf", zegt Haverkamp. "We willen allemaal weer graag mensen ontmoetten en een feestje bouwen."

Dankwoord

De burgemeester wil tenslotte haar inwoners bedanken die zich wel aan de regels hebben gehouden. "Ik voel ook dankbaarheid. Dankbaarheid richting alle inwoners, en dat zijn er velen, die zich de afgelopen maanden wel ontzettend goed aan de maatregelen hebben gehouden. Hiervoor wil ik mijn grote waardering uitspreken en u, vanuit het diepst van mijn hart, bedanken. Dank u wel!"