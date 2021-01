Verwarde man denkt dat hij in trein zit: "Dat gaat vaker voorkomen"

“Help, ik zit vast in een wagon op het rangeerterrein van de Nederlandse Spoorwegen in Enschede. Ik word hier net wakker.” Een man belde afgelopen week met de politie Enschede met deze noodkreet.

Voor de politie reden om te gaan zoeken in alle lege treinstellen op het rangeerterrein in Enschede. Maar er is niemand te zien. "Gelukkig zegt de man op een gegeven moment dat hij op een balkon staat en dat triggert de meldkamer: de man is waarschijnlijk verward en gewoon thuis."

De oudere man is snel gevonden en wanneer hij opendoet is hij nog steeds aan de telefoon met de meldkamer. De agenten gaan rustig het gesprek aan met hem: "Hij dacht dat hij nog steeds in de wagon zat. Waarom hij daar was, snapte hij zelf ook niet. We hebben hem proberen uit te leggen dat hij thuis was en misschien wat in de war; 'Meneer, u bent niet op het station'. Het duurde zo'n vijf à tien minuten voordat hij snapte dat hij thuis was."

Een psychose vraagt een andere aanpak dan iemand met dementie Politie Enschede

De agenten hebben zich geen moment bedreigd gevoeld: "Het was een leuk gesprek. De man heeft niet veel met treinen, we dachten dat hij misschien conducteur was geweest of zo, maar dat was niet het geval. We hebben de familie ingeseind en die was binnen een half uur bij de man."

Voor de agenten is het soms lastig inschatten hoe ze om moeten gaan met een verward persoon. "In sommige situaties zullen we wel met iemand meepraten, maar nu niet. We hebben geprobeerd hem terug te brengen naar de realiteit. Wanneer we het idee hebben dat iemand in een psychose zit is dat anders. Dan kan iemand een gevaar zijn voor zichzelf of voor ons en dat vereist een andere aanpak."

Niet denken: 'Dit is een gek'

"Goed gedaan dit door de politie, heel erg knap." Eefje van Keeken werkt sinds 2005 in de ouderenzorg en zij is gespecialiseerd in mensen met dementie bij ZorgAccent en geeft trainingen in omgaan met mensen met dementie: "Je moet er maar achter zien te komen dat het niet echt is wanneer iemand aan de telefoon vol overtuiging vertelt dat hij in een trein zit. En niet denken; 'dit is een gek' en weer ophangen. Ik vind dit top recherchewerk, de twee agenten stellen de man gerust en hebben iemand gezocht die hij kent en wat vertrouwd aanvoelt."

Ook van de aanpak bij de man thuis is Van Keeken onder de indruk. "Het is niet hun dagelijks werk, de politie wordt natuurlijk hierin wel geschoold, maar ze hebben een goede inschatting gemaakt. Mensen met dementie kunnen namelijk ook heel boos worden wanneer ze het idee hebben niet begrepen te worden."

Het aantal mensen met dementie blijft fors stijgen. Er zijn meer vrouwen dan mannen met dementie. Een op de drie vrouwen krijgt dementie, tegenover een op de zeven mannen. Daarnaast zorgen ze vaker voor een naaste met dementie: 70% van alle mantelzorgers is vrouw. Bron: Alzheimer Nederland

Agenten maken vaker verwarde mensen mee, aldus een van de twee agenten die aan de deur stond van de verwarde man. "Ik werk tien jaar bij politie en we maken dit soort situaties steeds vaker mee. Gelukkig is er meer besef bij politie hoe om te gaan met mensen met dementie of andere aandoeningen. Wie neem je mee naar het politiebureau, wie brengen we naar Mediant en wie dragen we over aan de zorgteams. Gelukkig worden we hier heel goed in getraind. Mensen naar het arrestantencomplex brengen doen we al jaren niet meer."

De politie heeft heel adequaat en liefdevol gereageerd Eefje van Keeken, werkzaam in de ouderenzorg

Volgens Van Keeken zullen dit soort situaties alleen maar vaker voorkomen. "We worden allemaal steeds ouder, het beleid is langer thuis wonen, al of niet onder begeleiding. Je hoort ook steeds meer verhalen over verwarde mensen thuis of op straat. Maar nogmaals: de politie heeft heel adequaat en liefdevol gereageerd."

De politie zal dit vaker gaan meemaken

Er zitten veel voordelen aan langer thuis wonen. "Het voelt voor mensen vertrouwd, ze kennen het huis en alles wat daarin staat goed. Mensen kunnen leven op een soort automatische piloot. In gewoontes blijven is makkelijker dan naar een instelling gaan. Dan kost het veel tijd voor mensen om zich aan te passen. Hoe ouder je bent, hoe moeilijker je leert en dat geldt zeker voor mensen met dementie. Nadeel is natuurlijk wel dat dit soort dingen vaker voorkomen. De politie zal dit vaker gaan meemaken."