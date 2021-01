Eerste huisarts van Nederland vanavond gevaccineerd in Twente

De LHV Huisartsenkring Twente begint vanavond met het vaccineren van huisartsen in de regio, voor zover bekend de eerste regio in Nederland. De vereniging verwacht maandagavond alle 450 Twentse huisartsen te hebben gevaccineerd.

In het oorspronkelijke vaccinatieprogramma zouden huisartsen pas later aan de beurt komen, maar afgelopen weekend werd duidelijk dat ze toch met voorrang gevaccineerd kunnen worden. De overige medewerkers in de huisartsenzorg krijgen waarschijnlijk in de tweede week van februari de prik.

Voorrang

Voor Huisartsenkring Twente, een onderdeel van de Landelijke Vereniging Huisartsen (LHV), was het besluit een grote opluchting. "Wij zien een golf van besmettingen op ons afkomen met het risico dat de zorg nog verder onder druk komt te staan. En dat in een regio waar al maandenlang veel covid-besmettingen zijn", schrijft de vereniging in een persbericht.

De Huisartsenkring Twente wil juist in deze tijd ook de normale huisartsenzorg kunnen blijven bieden. En daarbij is extra bescherming belangrijk, want juist zij zien veel coronapatiënten. "Voor ons dit het begin van het einde van deze pandemie. Vaccineren doen we als samenleving voor elkaar."

Bewoners verpleeghuizen en woonvormen

Maandag wordt in Twente, samen met twee andere regio's in het land, ook gestart met het vaccineren van bewoners van kleinschalige woonvormen en verpleeghuizen in de regio. "Logistiek en administratief een grote uitdaging, maar voor de bewoners erg belangrijk en daarom zetten we de schouders er graag onder."