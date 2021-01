FC Twente zonder Brama en Ebuehi: "Goede hoop dat ze volgende week aan kunnen sluiten"

Brama sukkelt al enige tijd met een blessure. Tegen Groningen deed hij alleen de laatste tien minuten mee. Ebuehi moest zich in dat duel in de rust laten vervangen en mist dus waarschijnlijk, net als Brama, ook de wedstrijd van komende donderdag tegen Sparta. Daarnaast zijn de langer geblesseerden Vaclav Cerny en Jayden Oosterwolde er zondag niet bij.

Narsingh

Luciano Narsingh werd eerder vandaag gepresenteerd en kan zondag zijn debuut maken. Trainer Ron Jans is blij met zijn komst: "We wilden er graag een buitenspeler bij hebben en we denken dat we met Luciano een goede kandidaat hebben gevonden. Ik heb zelf met Luciano bij Heerenveen gewerkt. Een prettige jongen die ons, denk ik, enorm kan helpen, ook met zijn ervaring. Een teamspeler met snelheid en een goede voorzet."

Betere flow

Ondanks de lage positie op de ranglijst is Jans op zijn hoede voor VVV: "Een ploeg met een sterk collectief en spelers die nooit opgeven. Ze werken hard en zitten in een betere flow dan toen wij ze troffen. Qua puntenaantal draaien we ook na de winterstop goed mee en voor ons is het weer een mooie uitdaging, ook voor de spelers die nu de kans krijgen. Er komt een belangrijke week aan en die begint zondag met VVV-thuis. De eerste helft tegen Groningen zag er goed uit, daar moeten we op voortborduren".

RTV Oost

De wedstrijd tussen FC Twente en VVV-Venlo begint zondag om half drie en is te volgen op Radio Oost en onze online kanalen.