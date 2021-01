Alex Kroes blijft overtuigd van structurele Eredivisie-missie met GA Eagles: "We gaan het redden"

Kroes sprak vandaag in het programma Groot Onderhoud bevlogen over zijn missie om de nummer veertien van Nederland te worden. Daartoe is stabiliteit belangrijk en moet de begroting groeien naar zo'n 13 miljoen euro. "En daarin zijn jeugdopleiding en de IJsseltribune de belangrijkste pijlers. Iedereen zou het zo moeten doen. Het is de vraag hoe snel met name die nieuwe tribune er kan staan, want alleen dan kun je structureel de begroting omhoog tillen en we moeten natuurlijk waarde op het veld creëren en eigen spelers ontwikkelen."

Kees van Wonderen heeft na een stroeve start de weg omhoog gevonden (Foto: Orange Pictures)

Promotie

Kroes moest in het begin de nodige scepsis overwinnen in Deventer en ook bij het journaille. "Het verhaal ligt gewoon vaak genuanceerder. Neem alleen dit seizoen: zo slecht als het in september was, zijn we niet. En dat ze nu spreken over het Erik ten Hag-scenario (promotie 2013, red.), is ook wat overdreven. Promotie zou kunnen, maar de kans is groter dat we de play-offs halen en het net niet redden", laat Kroes weten.

Met Gorter heeft Kroes een keeper in handen met een transferwaarde (Foto: Orange Pictures)

Gorter

Verder verhaalt hij in het gesprek over zijn eigen loopbaan bij de jeugd van Ajax, de successen met zijn bureau SEG en zijn beweegredenen om in Go Ahead te stappen. Ook over de mogelijke komst van vrouwenvoetbal bij Go Ahead Eagles wordt gesproken. Daarnaast geeft hij antwoord op de vraag of hij Jay Gorter gaat verkopen en of Go Ahead Eagles dus eindelijk weer eens gaat cashen met een eigen speler.

Wil je de uitzending beluisteren? Klik dan hier.