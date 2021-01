PEC Zwolle heeft met Thomas Buitink nieuwe spits binnen: "Kruispunt in mijn carrière"

Thomas Buitink is de nieuwe spits van PEC Zwolle. De aanvaller speelt de rest van het seizoen op huurbasis bij de Zwollenaren. Hij wordt gehuurd van Vitesse. In Zwolle is hij de vervanger van de geblesseerde Slobodan Tedic.

"Ik ben heel blij dat ik de tweede seizoenshelft voor PEC Zwolle mag uitkomen. Dit is voor mij een stap in de juiste richting", zegt Buitink. "Op dit moment sta ik op een kruispunt in mijn carrière. Ik kan bij Vitesse het prachtige seizoen buiten de basis afmaken, of ik ga in Zwolle aan de ontwikkeling van mij als aanvaller werken en kan daarbij van waarde zijn voor deze mooie club. Dat laatste geniet mijn voorkeur, omdat vlieguren nu het belangrijkst zijn. Ik sluit vanaf zaterdag aan bij de selectie en kan niet wachten om hier te beginnen en alles te geven."

Gretig en hongerig

Technisch manager Mike Willems is blij met de nieuwste aanwinst: "Thomas is enorm gretig en hongerig naar doelpunten. Dat hij bij Vitesse dit seizoen nauwelijks aan spelen toekomt ligt niet zo zeer aan hem, maar meer aan de ijzersterke concurrentie waarmee hij te maken heeft. Als Thomas dan speelt, staat hij er ook en laat hij zien waarom hij een groot talent is. Dat de Arnhemmers in Thomas hun toekomstige aanvalsleider zien, zegt dan ook meer dan genoeg. Bij ons krijgt hij de kans om wedstrijden te spelen en doelpunten te maken, want daar zijn zowel club als speler zeer bij gebaat. Ik vind dit echt – en dan spreek ik ook even voor Thomas – een ware win-winsituatie."