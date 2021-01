Eerste ouderen en gehandicapten Overijssel gevaccineerd: “Ik doe het voor de hele wereld”

De ouderen in woonzorgcentrum Huize Salland in Colmschate worden gevaccineerd met het Moderna vaccin. De vaccinatie wordt uitgevoerd door huisartsen uit de omgeving.

"Het voelt heel goed, maar wel een beetje dubbel", zegt Coby Koning Wouters, de eerste bewoner die gevaccineerd werd. "Ik doe het voor de hele wereld. Dat we het virus overwinnen. Maar de aanleiding, dat dit nodig is, is niet leuk."

Koning Wouters werd als eerste gevaccineerd. (Tekst gaat verder onder de video)

'Medewerkers opgelucht'

Jan Griepink, lid Raad van Bestuur Carinova, is dolblij dat er vandaag gestart wordt op één van zijn locaties. "Het voelt geweldig. Het is een uitgelezen kans om nu écht iets aan bestrijding van het coronavirus te doen. Met dit vaccin hopen we echt een stap vooruit te zetten, ook voor een stukje lucht en bevrijding waar volgens mij de hele samenleving naar snakt."

Volgens Griepink zijn de medewerkers, die eerder al een vaccin kregen, erg blij. "De combinatie van zowel medewerkers als cliënten vaccineren is een grote opluchting voor ons allemaal."

'Mensen net als vaccin fragiel'

Deventer huisarts Pieter Kapsenberg leidt de vaccinaties vandaag. "Mijn team prikt vandaag 230 mensen, maar in de regio Deventer gaat het deze week om totaal 1.300 mensen die gevaccineerd worden op 65 verschillende locaties."

Toch gaat dat niet overal gemakkelijk. "De mensen die we hier vaccineren, ouderen en gehandicapten, zijn net als het vaccin vrij fragiel en moeilijk vervoerbaar. Dat maakt het lastig, omdat ze niet zomaar naar een centrale plek kunnen komen waarbij je gemakkelijk en snel kan vaccineren", vervolgt Kapsenberg.

"Je moet dus wat meer improviseren om alles voor elkaar te krijgen. Het prikje zelf zetten is het minst ingewikkeld, dat lukt wel."

Nog geen versoepelingen

Ondanks dat veel ouderen en zorgmedewerkers nu gevaccineerd worden, leidt dat nog niet direct tot versoepelingen in de woonzorgcentra.

Griepink: "Praktisch gezien blijven we doen wat we deden, dus strenge veiligheidseisen hanteren met beperkt bezoek. Maar het positieve is natuurlijk dat de bewoners minder kwetsbaar geworden zijn."