Kledingwinkels in spagaat door lockdown

Het probleem is dat er weinig of geen geld is om een nieuwe voorraad met de nieuwste collectie aan te schaffen. Kledingwinkels wenden nu hun financiële reserves aan om toch een nieuwe collectie in de winkels te hebben hangen. Daar komt bij dat rond deze tijd ook de nieuwe wintercollectie al moet worden uitgezocht. De kledingwinkels zitten hierdoor in een spagaat.

Eén van de grootste kledingwinkels in Overijssel, Roetgerink Mode in Enter, merkt dat sinds het begin van de coronacrisis de kledingverkoop flink is gedaald. "Mode artikelen worden nog wel redelijk verkocht, maar mensen die iets nieuws willen kopen, voor bijvoorbeeld een bruiloft, bleven weg omdat veel van die feesten zijn uitgesteld", zegt directeur Paul Roetgering.

Kleding voor dumpprijzen

Doordat er veel minder verkocht wordt blijven de leveranciers met grote voorraden zitten. "Die zullen tegen dumpprijzen op de markt komen, verwacht ik", zegt Roetgering.

Als de lock-down voorbij is krijgen we een logistieke uitdaging Paul Roetgering

Voorraad winterjassen in de winkel (Foto: RTV Oost)

Roetgering zelf heeft in de loop der jaren een goede verstandhouding met leveranciers opgebouwd. "Wij hebben goede afspraken kunnen maken over de overtollige voorraden met onze leveranciers", zegt Roetgering.

Logistieke problemen

Ook merkt Roetgering dat oudere mensen eerder wegblijven. "De webshop bij ons draait aardig. Verzenden en retourneren zijn extra kostenposten en de marges zijn flinterdun", zegt Paul Roetgering.

Roetgering voorziet ook een logistiek probleem als straks de winkel weer open mag. "Leveranciers komen nu nog niet de voorraden leveren vanwege corona. Maar straks als de lockdown voorbij is komt alles tegelijkertijd. Ook klanten willen allemaal tegelijk shoppen. We hebben natuurlijk een deurbeleid om grote drukte te voorkomen. Maar het gaat wel een uitdaging worden", zegt Roetgering.