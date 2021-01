Politie deelt foto van plek misdrijf in zaak-Lotte en zoekt specifieke getuigen

Dit is de foto die de politie deelt van plek misdrijf in zaak-Lotte (Foto: Politie )

De politie is in de zaak rondom de dood van de 14-jarige Lotte uit Almelo op zoek naar meerdere getuigen die mogelijk iets hebben gezien of gehoord. Zo roept de politie de bestuurder en andere inzittenden van een blauwe Mercedes en een aantal roeiers op zich te melden. Ook is een foto verspreid van de plek waar het misdrijf werd gepleegd.

Uit onderzoek blijkt dat de bestuurder van de Mercedes zijn auto rond 16.20 uur in de omgeving van het plaats delict had geparkeerd. Het lichaam van Lotte werd daar, vlak bij de spoorbrug over het kanaal, gevonden.

In de blauwe Mercedes zaten mogelijk twee personen. De politie roept hen allebei op zich te melden, omdat zij waardevolle getuigen kunnen zijn. Ook is ze op zoek naar drie roeiers die die dag over het kanaal hebben gevaren.

Posters in treinen

De politie gaat daarnaast posters ophangen in enkele treinen van vervoerder Keolis, omdat uit onderzoek is gebleken dat op cruciale momenten een trein van het spoorwegbedrijf langs de plek van het misdrijf reed. Ook zouden treinen van de NS zijn langsgereden.

De politie roept reizigers en personeel op zich te melden als ze iets hebben gezien of gehoord. Het gaat dan vooral om mensen die hebben gewerkt of gereisd tussen 14.30 en 17.15 uur tussen Almelo en Wierden.

Lotte's lichaam werd twee weken terug gevonden in een sloot aan de rand van industrieterrein Het Wendelgoor in Almelo. Ze bleek door een misdrijf om het leven gebracht. Inmiddels zijn een vader en zijn twee minderjarige zonen van 15 en 17 jaar aangehouden. Zij zitten op dit moment nog in voorarrest.