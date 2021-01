OM gaat in beroep tegen straf voor doodschudden baby in Deventer

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in beroep tegen de zeven maanden celstraf die een 32-jarige man uit Deventer opgelegd heeft gekregen voor het doodschudden van zijn acht maanden oude stiefzoontje. De openbaar aanklager had negen jaar cel tegen verdachte S. geëist.

De straf viel een stuk lager uit, omdat de rechter niet bewezen achtte dat er opzet in het spel was. Omdat de man al in voorarrest had gezeten en de rechtbank hem als een goede vader ziet, hoefde de man niet opnieuw de gevangenis in.

Hogere straf

Het OM eiste een flink hogere straf dan de eigen richtlijn van vier jaar cel. Dat deed ze omdat ze de zaak zo schokkend vond, dat ze dit wilde bestraffen volgens de nieuwe strafmaat die dit jaar gaat gelden. Maar de rechtbank ging dus niet mee in de argumentatie van het Openbaar Ministerie. En dus gaat het OM in hoger beroep.

Stiefzoon

S. trof zijn stiefzoon op 9 februari 2018 op zijn buik in zijn bed aan. Hij raakte in paniek en schudde het kind om hem weer bij bewustzijn te brengen. Het kind bezweek later die dag in het ziekenhuis in Deventer aan de gevolgen van een ernstig hersentrauma. De man heeft altijd ontkend zijn stiefzoontje hardhandig door elkaar te hebben geschud.