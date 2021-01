Waterschap heeft meer neerslag nodig om tekorten aan te vullen

Ondanks de vele regen die de afgelopen maanden is gevallen, is er nog steeds sprake van een neerslagtekort in sommige delen van Overijssel. Er is meer regen nodig om de tekorten van afgelopen zomer aan te vullen, met name op de hogere zandgronden in Twente.

Waterschap Vechtstromen laat weten dat er in haar werkgebied de afgelopen maanden een aanzienlijke hoeveelheid regen gevallen is en een beetje sneeuw. Op weerstation Twenthe is het neerslagtekort daardoor teruggelopen tot 67 millimeter. Gemiddeld over de jaren (1987-2019) is rond deze tijd van het jaar juist een overschot van zo’n 135 millimeter.

"We kunnen nog steeds neerslag gebruiken", meldt Waterschap Vechtstromen. "Vooral in de haarvaten (de kleinere watergangen) op de hoge zandgronden is de droogte nog steeds merkbaar. Om de grondwatervoorraden aan te vullen en waar mogelijk een extra buffer te creëren, houden we ook de komende maanden zoveel mogelijk water vast." Dat vasthouden gebeurt bijvoorbeeld door veel van de stuwen zo lang mogelijk op of net iets onder zomerpeil te houden.

Drie droge zomers

De afgelopen drie zomers verliepen zeer droog, waarbij die van 2018 geldt als de droogste ooit. Volgens Waterschap Vechtstromen was de situatie in Twente, Salland en ten zuiden van de Vecht afgelopen zomer 'extreem'. Natuurmonumenten zei dat de natuur er 'bedroevend slecht voor' staat.