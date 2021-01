Hectische weken voor woordvoerder familie Lotte (14): "Zolang er veel mediavragen zijn, blijf ik betrokken"

Voor Jeroen Baardemans waren het enerverende weken. Hij treedt op als woordvoerder voor de familie van de omgekomen Lotte uit Almelo "Je kunt je vooraf niet voorstellen in wat voor achtbaan ze terechtkomen", zegt hij over de situatie en de enorme aandacht die er voor de zaak is. "De lijst met interviewverzoeken is vrij lang", zegt hij deze ochtend in het radioprogramma KlaarWakker.

Baardemans is betrokken bij bureau Namens De Familie, een onderdeel van Slachtofferhulp Nederland. Die organisatie ondersteunt nabestaanden die in het middelpunt van het nieuws staan na een dramatische gebeurtenis. "Mijn rol is om hen te ontzorgen en zodoende te laten richten op belangrijke dingen."

'Enorme impact'

Baardemans heeft al een aantal zaken voor de kiezen gehad en heeft meerdere families goed kunnen helpen. "Iedere zaak is weer anders en heeft een eigen dynamiek." In de zaak omtrent de veertienjarige Lotte is de belangstelling vanuit de media groot. "Zowel regionale als landelijke media. Dat laat zien wat voor enorme impact dit op iedereen heeft."

De ouders van Lotte lieten eerder al via Baardemans weten zich de komende tijd te willen focussen op wat er zoal op hen afkomt. "Dat willen we in alle rust en privacy doen", aldus de familie. Volgens Baardemans wordt er gehoor gegeven aan deze oproep.

"Ik merk heel veel medewerking vanuit de media. Ik begrijp de behoefte om nieuws te brengen door de maatschappelijke impact van de zaak, maar ik heb ook gesprekken met journalisten over de wensen en belangen van de familie. Dat gaat heel goed. Er zijn altijd uitzonderingen, maar in het algemeen is mijn ervaring dat er een goed gesprek gevoerd kan worden met journalisten."

Veel media-aandacht

Hoe lang zijn hulp als woordvoerder nog nodig is, durft Baardemans niet te zeggen. Er is volgens hem nog steeds veel aandacht vanuit de media en zolang dat het geval is, blijft hij betrokken. Ook zijn er al veel verzoeken binnengekomen voor een interview met de nabestaanden. "In dit geval is die behoefte voor een interview er niet en daar heeft iedereen begrip voor."

"Het kan altijd zo zijn dat de familie ooit wel hun verhaal wil doen en de media wat actiever opzoekt. Maar die behoefte is iedere keer anders en hangt ook af van de aard van de gebeurtenis", aldus Baardemans. De foto's van de bloemen bij de herdenking van Lotte op school die in de media terug waren te zien, hebben de ouders goed gedaan. "Daar zijn ze erg door gesteund. Dat vonden ze prachtig."

Lotte's lichaam werd op zondag 10 januari gevonden in een sloot aan de rand van industrieterrein Het Wendelgoor in Almelo. Ze bleek door een misdrijf om het leven te zijn gebracht. Inmiddels zijn een vader en zijn twee minderjarige zonen van 15 en 17 jaar aangehouden. Zij zitten op dit moment nog in voorarrest. De politie riep eerder al specifieke getuigen op om zich te melden.