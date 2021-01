Wormuth laat Kutucu morgen debuteren: "Hij krijgt zijn kans"

"Ik heb vandaag pas voor het eerst getraind, maar morgen in de tweede helft sta ik er", steekt Kutucu van wal. De tweevoudig Turks international wil dan ook niets liever dan van waarde zijn voor Heracles. "Ik wil het team helpen met doelpunten. Hoeveel? Zo veel als mogelijk."

Wormuth is eveneens content met de komst van Kutucu, maar geeft tegen Heerenveen nog de voorkeur aan Bakis. "Kutucu heeft een neusje voor de goal, daar staat hij ook bekend om. Daarnaast geeft hij altijd alles in een wedstrijd, de volle 100 procent. Dat is wat we willen zien bij Heracles. Tegen Heerenveen krijgt hij in de tweede helft zijn kans."

Stap terug?

Kutucu is blij dat hij op Erve Asito is beland. "Anderen zien Heracles misschien als een stap terug, maar ik vind het er juist eentje voorwaarts. En wie weet dat ik hier na vier goede maanden ineens twee stappen vooruit heb gezet."

Uth en Czyborra

De kersverse aanwinst sprak met twee landgenoten die ook voor Heracles speelden over de club. "Met Mark Uth en Lennart Czyborra heb ik het over Heracles gehad. Zij waren louter positief over de club. Dat is ook één van de redenen dat ik hier ben gekomen."

Belonen

Heracles moet zich tegen SC Heerenveen zien te herpakken van de kansloze nederlaag die het vorige week in de competitie leed tegen FC Utrecht. "FC Utrecht? Daar moeten we het niet meer over hebben. De jongens hebben tegen Feyenoord laten zien hoe het moet. Alleen hebben we onszelf in De Kuip niet beloond, aan de kansen lag het niet."

Vergelijking

Met SC Heerenveen treft Heracles een tegenstander die al tien duels op rij niet gewonnen heeft in de Eredivisie. "Maar we moeten ervoor zorgen dat we Heerenveen geen ruimte geven, dan zijn ze fantastisch. Wanneer ze de bal verliezen, zetten ze ook direct en goed druk. Wat betreft hun voetbalfilosofie zijn ze wel een beetje te vergelijken met ons", aldus Wormuth, die zaterdagavond niet kan beschikken over Kasper Lunding en Mats Knoester. Zij zijn nog niet helemaal fit.

Het duel tussen Heracles en SC Heerenveen vangt morgenavond aan om 21.00 uur en is uiteraard te volgen op Radio Oost.