Doelman Noppert tot einde van het seizoen onder contract bij Go Ahead Eagles

Het nieuws hing al enige tijd in de lucht, maar de kogel is door de kerk. Andries Noppert heeft een contract tot het einde van het seizoen getekend bij Go Ahead Eagles.

De boomlange doelman was de afgelopen anderhalve week op proef bij de Deventer club. Met het vastleggen van Noppert heeft Go Ahead Eagles het gat opgevangen dat er is ontstaan door de blessure van Mitchel Michaelis.

Rol

Noppert weet dat hij het moet doen met een plek achter Jay Gorter. "Over mijn eigen rol kan ik duidelijk zijn: Jay Gorter is de eerste doelman en dat gun ik hem ook, want hij is een enorm keeperstalent. Het belangrijkste voor mij is dat ik weer dagelijks met staf en medespelers op het veld kan staan om mezelf als keeper te ontwikkelen", zegt hij.

Prima indruk

De komst van Noppert naar Go Ahead Eagles stemt technisch manager Paul Bosvelt tevreden. “We zijn blij dat we met Andries het wegvallen van Mitchel Michaelis kunnen opvangen tot het eind van het huidige seizoen. Hij heeft in de periode dat hij meetrainde een prima indruk op ons gemaakt", aldus Bosvelt.