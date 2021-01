Goudhaantje Ghoochannejhad loodst PEC met unieke hattrick langs tiental Willem II

PEC Zwolle heeft drie heel belangrijke punten gepakt op bezoek bij Willem II: 1-3. In Tilburg leek het lange tijd een lastige avond te worden voor de ploeg van trainer John Stegeman, maar dankzij een rode kaart voor de thuisploeg werd PEC flink in het zadel geholpen en walste het alsnog over het futloze Willem II heen. Reza Ghoochannejhad groeide met drie doelpunten als invaller uit tot de grote man aan Zwolse zijde.

Hij produceerde in dertien minuten een loepzuivere hattrick, nam daarmee de volledige PEC-productie voor zijn rekening én veroverde naast de wedstrijdbal ook nog een Eredivisie-record. Ghoochannejhad is de eerste speler in de geschiedenis van de Eredivisie die twee keer als invaller een hattrick maakt. De laatste speler van PEC die drie goals maakte in een uitduel in de Eredivisie was Foeke Booy. Op 8 november 1986 scoorde hij drie keer tegen Fortuna Sittard (2-5). Booy krijgt nu dus gezelschap van Ghoochannejhad.

Maar daar leek het aanvankelijk niet op uit te draaien. En van het feit dat PEC tegen het ondermaats presterende Willem II een flinke slag kon slaan op de ranglijst, was in de eerste helft weinig terug te zien. "Een collectieve wanprestatie", noemde Stegeman de wijze waarop zijn elftal afgelopen weekend voor de dag kwam tegen Fortuna Sittard. Zo slecht als tegen Fortuna was het niet, al scheelde het in de eerste 45 minuten weinig.

Lichtpuntje

Nieuwkomer Misidjan maakte tegen zijn jeugdliefde zijn basisdebuut voor PEC. De watervlugge rechtsbuiten was een van de weinige lichtpuntjes. Met een puntgave voorzet bediende hij Van Duinen, die vanuit kansrijke positie te hoog kopte. PEC keek toen al tegen een achterstand aan, want in de tiende minuut kreeg Pavlidis alle ruimte om ploeggenoot Wriedt succesvol te bedienen: 1-0.

Buitink

Ook Huiberts slaagde er niet in de gelijkmaker op het scorebord te zetten. De jonge middenvelder kreeg de bal met het nodige fortuin voor zijn voeten, maar stuitte op voormalig FC Twente-doelman Brondeel. Het waren kansen waar Thomas Buitink normaliter wel raad mee weet. PEC huurt de spits tot het einde van het seizoen van Vitesse, maar Buitink sluit morgen pas aan in de provinciehoofdstad.

Rood Wriedt

Ondanks dat PEC er voor de theepauze niet in slaagde doel te treffen, zaten de bezoekers nog volledig in de wedstrijd. Het kreeg namelijk hulp uit onverwachte hoek, toen Willem II in de blessuretijd van het eerste bedrijf verder moest met tien man. Een ongelukkige overtreding van doelpuntenmaker Wriedt op Van Duinen werd met een directe rode kaart bestraft door arbiter Van der Eijk, die in zijn beslissing wel werd gesteund door de VAR. Van Duinen kon niet verder, terwijl eerder in het duel Paal al geblesseerd naar de kant moest.

Gouden wissel

In de rust kwam daar nog een derde wissel bij: Clement bleef achter in de kleedkamer. De gelegenheidsspits werd vervangen door een échte centrumaanvaller: Reza Ghoochannejhad. Lang had de routinier uit Iran niet nodig om te doen waarvoor hij werd gebracht. Sterker nog, Ghoochannejhad kantelde hoogstpersoonlijk de wedstrijd. Een gouden wissel: hij schoot PEC van een achterstand naar een voorsprong.

Hattrick Ghoochannejhad

De gifbeker moest helemaal leeg voor het zwalkende Willem II. FC Twente-huurling Selahi beging in het zestienmetergebied een lichte overtreding op Huiberts. Van der Eijk wees resoluut naar de stip en gaf 'Reza' een carte blanche op weg naar zijn hattrick. Hij faalde niet en schoot PEC al vroeg in veilige haven, iets waar het op slag van rust totaal niet naar uitzag.

Een vierde treffer als invaller - zoals tijdens zijn PEC-debuut tegen RKC - kwam er niet meer voor Ghoochannejhad, maar niemand in Zwolle die daar om maalde. De buit was binnen en PEC deed goede zaken met het oog op de ranglijst.

Willem II - PEC Zwolle 1-3

1-0 Wriedt (10)

1-1 Ghoochannejhad (58)

1-2 Ghoochannejhad (63)

1-3 Ghoochannejhad (71/pen)

Arbiter: Van der Eijk

Geel: Selahi; Kersten

Rood: Wriedt (45+1)

Willem II: Brondeel; Owusu, Holmén, Peters, Heerkens,; Pol Llonch, Selahi (Saglam/74), Trésor (Schippers/63), Köhlert (Nunnely/78); Pavlidis, Wriedt.

PEC Zwolle: Zetterer; Van Wermeskerken, Kersten, Van Polen, Paal (Lam/40); Reijnders, Nakayama, Huiberts; Misidjan (Leemans/71), Clement (Ghoochannejhad/46), Van Duinen (Pherai/45+1).

