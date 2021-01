Café-eigenaar in Nijverdal niet vervolgd: 'terrasboete' van ruim 4.000 euro de prullenbak in

Na het klussen met twee vrienden aan zijn café in Nijverdal, deed eigenaar Henri Geugies in mei vorig jaar nog even een drankje op het terras. Het kwam hem op een boete van ruim 4.000 euro te staan. Vandaag hoorde Geugies dat de boete verscheurd is en dat hij niet strafrechtelijk vervolgd wordt.

Toen een agent het drietal zag op het terras van Café de Kachel, schreef hij maar liefst vier boetes uit. Drie boetes van elk 390 euro, omdat het drietal op een terras zat en volgens de agent te weinig afstand van elkaar hield. En tot slot kreeg Geugies een boete van 4.000 euro, omdat de café-eigenaar zijn terras geopend zou hebben.

Woedend was Geugies. Hij nam een advocaat in de arm en vocht de zaak aan. "We hebben gewoon geen enkele regel uit de noodverordening overtreden", aldus de uitbater afgelopen voorjaar. "Ik heb die agent drie keer gevraagd welke regel we overtraden."

Gebrek aan bewijs

Vandaag kreeg Geugies dan eindelijk het goede nieuws van het Openbaar Ministerie. Hij wordt namelijk niet vervolgd voor de zaak. Volgens de officier van justitie is er onvoldoende bewijs. "Een last die van m'n schouders valt", zegt Geugies. "Ik ging er absoluut vanuit dat de boete niet door zou gaan, maar zo lang die bevestiging er niet is, blijft het toch onzeker."

Geugies: "Ik zou ook niet weten waar ik die boete van had moeten betalen. Elke maand lever ik nu al ontzettend in met het doorbetalen van personeel, deze boete had ik er niet bij kunnen hebben. Ik ga hier zeker even een borrel op drinken!"